Gönül Dağı’nın 105. bölümü dün akşam TRT 1 ekranlarından sevenleriyle buluştu. Dizinin yeni bölümünde Ramazan, Asuman'ın kendisinden gizli yaptığı bir şeyi öğrenir. Ramazan'ın tepkisi ne olacaktır? Leyla, Ali'nin Selma'ya olan bağını fark eder. Selma, annesinin söylediklerinden sonra bir karar verir. Selma, Taner'e ne söyleyecektir? Gönül Dağı 105. bölüm izleme linki ve 106. bölüm fragmanı haberimizde.

GÖNÜL DAĞI 105. BÖLÜM ÖZETİ

Taner, Veysel ve Ramazan, roket incelemesi için gelen heyeti Gedelli'de misafir ederler. Roket atışının gerçekleşeceği anda Taner bir şey fark eder. Atış gerçekleşecek midir?

Cemile ve Veysel, yıllardır hayal kurdukları bir şeye sahip olurlar. Hayalleri gerçekleştiği an Veysel'in başına ne gelecektir? Ramazan, Asuman'ın kendisinden gizli yaptığı bir şeyi öğrenir. Ramazan'ın tepkisi ne olacaktır? Leyla, Ali'nin Selma'ya olan bağını fark eder.

Selma, annesinin söylediklerinden sonra bir karar verir. Selma, Taner'e ne söyleyecektir?

GÖNÜL DAĞI 105. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

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GÖNÜL DAĞI 106. BÖLÜM FRAGMANI

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON OYUNCULARI

Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Ayten Uncuoğlu, Zümre Meğreli, Öznur Yağcı, Güliz Aybay, Sait Seçkin, Sevilay Gültekin, Hande Nur Tekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Özlem Mert Köseoğlu, Kadir Bertan, Mustafa Şahin, Ulaş İnan Torun







