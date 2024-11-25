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Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi

Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi

18:3125/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
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Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi?
Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi?

Gümüşhane'de dün başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışı sonrasında Gümüşhane’de bugün okullar tatil edildi. Kar tatili yapan öğrenciler yarın okul var mı? sorusuna yanıt arıyor. Son dakika haberine göre, Gümüşhane Valiliğinden beklenen açıklama geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre yağışın bugün de devam etmesi beklenirken Gümüşhane’de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Gümüşhane Valiliğinden beklenen açıklama geldi.

Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi?

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik tahminlere göre kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.



#Gümüşhane
#kar tatili
#Gümüşhane Valiliği

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