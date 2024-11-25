Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre yağışın bugün de devam etmesi beklenirken Gümüşhane’de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Gümüşhane Valiliğinden beklenen açıklama geldi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik tahminlere göre kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.