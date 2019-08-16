1 haftada 450 mülteci yakalandı

Çanakkale’de, 8 Ağustos-15 Ağustos tarihleri arasında Ayvacık, Biga ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen 30 mülteci kaçırma olayında toplam 450 yabancı uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan 2 kişi yakalandı.

Meydana gelen olaylarda ayrıca 2 otomobil ve 18 can yeleği ele geçirildi. Yakalanan yabancı uyruklu mültecilerden 399’u tamamlanan işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Yakalanan 51 mülteci için ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı.

Adli makamların talimatı gereği, 1 otomobil sahibine teslim edildi, 1 otomobil ise Yediemin Otoparkına çekildi. 18 can yeleği ise muhafaza altına alındı.

Ayvacık Cumhuriyet Savcısının talimatı ile E.O. gözaltına alınırken M.T. isimli organizatör ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.