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1169 mahalle yabancılara kapalı

Yabancı yoğunluğunun önüne geçmek için uygulamaya konulan proje kapsamında 781 mahalle daha yabancıların ikametine kapatıldı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​1169 mahalle yabancılara kapalı
Arşiv.

İçişleri Bakanlığı, nüfusun demografik yapısını korumak için “Mekansal Yoğunlaşma ile Mücadele” planını devreye sokmuştu. Bu kapsamda, yabancıların, yerli nüfusa oranının yüzde 20’yi geçmemesi ele alındı. Mahalle nüfusunun bu oranı geçmesi durumunda 2 yöntem izleniyor. Ya bu yerleşim yerleri yabancılar için kayda kapatılıyor, ya da yoğunluğun bulunduğu bölgelerdeki sığınmacılar gönüllülük esasıyla farklı il ve ilçelere yerleştiriliyor. Göç İdaresi Başkanlığı, yabancılara kapatılan yeni mahallelerle ilgili açıklama yaptı. Çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak 781 mahallenin daha yabancı ikametine kapatıldığı bildirildi. Uygulama kapsamında İstanbul’da 54, Ankara’da 24, İzmir’de 27, Şanlıurfa’da 170, Gaziantep’te 162, Hatay’da 109, Kilis’te 83, Adana’da 75, Mersin’de 63, Mardin’de 59 olmak üzere 63 ilde toplam 1169 mahalle kayıtlara kapatılmış oldu.

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