14 ilde büyük operasyon: 202 şüpheli yakalandı

14 ilde 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına' yönelik düzenlenen son operasyonlarda; 398 adet ruhsatsız tabanca, 175 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 202 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 202 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 14 il merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik son 2 haftadır jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 398 ruhsatsız tabanca, 175 ruhsatsız av tüfeği ve 32 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini belirtti.
Operasyonlarda, 202 şüphelinin yakalandığını, 4 kaçak silah imalathanesinin deşifre edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti: