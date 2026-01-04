Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
14 ilde büyük operasyon: 202 şüpheli yakalandı

14 ilde büyük operasyon: 202 şüpheli yakalandı

11:444/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
AA
Sonraki haber

14 ilde 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına' yönelik düzenlenen son operasyonlarda; 398 adet ruhsatsız tabanca, 175 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 202 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 202 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 14 il merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik son 2 haftadır jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 398 ruhsatsız tabanca, 175 ruhsatsız av tüfeği ve 32 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda, 202 şüphelinin yakalandığını, 4 kaçak silah imalathanesinin deşifre edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmaların sonucunda İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya'da operasyonlar düzenledik. Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum"



#İçişleri Bakanlığı
#kaçakçılık
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut kurasına katılacaklar belli oldu: Siirt TOKİ konut kurasına kimler katılacak?