15 Temmuz bir direniş ve zafer günü

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 15 Temmuz’un, Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığı, tarihe altın harflerle kazınan bir direniş ve zafer günü olduğunu belirtti. Alpaslan Çakar, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Mesajında şunları söyledi:





MİLLETİMİZ ÜLKENİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTI

“15 Temmuz, Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığı, tarihimize altın harflerle kazınan bir direniş ve zafer günüdür. Milletimiz, hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış, ancak tüm zorluklara rağmen yılmamış, boyun eğmemiştir. 15 Temmuz, bir milletin kendi kaderini, geleceğini, onurunu ve özgürlüğünü nasıl koruduğunun canlı ve somut örneğidir. O karanlık gecede, tankların, silahların ve bombaların karşısına cesaretle dikilen milyonlarca insanımız, sadece devletine sahip çıkmakla kalmadı; aynı zamanda demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, milli birlik ve beraberliğe olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdi. Sokağa çıkan bütün vatandaşlarımız; “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinin ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha ispat etti. O gece milletimiz, sadece darbeyi engellemekle kalmadı, aynı zamanda ülkemizin geleceğine de sahip çıktı.”





ZOR GÜNLERDE KESİNTİSİZ HİZMET SAĞLADIK

Ziraat Bankası olarak, 161 yılı aşkın süredir bu toprakların kalkınmasına hizmet ettiklerini dile getiren Çakar, Türkiye’nin ekonomik istikrarının teminatı olmaya çabaladıklarını belirtti. Çakar, “Bankamızın tüm birimleri, o zor günlerde kesintisiz hizmet vermek için büyük bir fedakârlıkla çalıştı. Çünkü biz, sadece bir banka değil; aynı zamanda bu milletin güvenini kazanmış ve her konuda sorumluluk alan köklü bir kurumuz” açıklamasında bulundu.





ORTAK BİRLİKTELİK GELECEĞİN TEMİNATI