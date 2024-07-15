17’lik Mahir’i sırtından vurdular

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 7’den 70’e herkes, vatanını savunmak için sokağa çıktı. Onlardan biri de henüz 17 yaşındaki Mahir Ayabak’tı. Darbe girişimini duyar duymaz iki arkadaşıyla Atatürk Havalimanı’na giden Mahir, burada FETÖ’cü teröristlerin silahından çıkan kurşunla şehit oldu. 15 Temmuz’un en genç şehitleri arasında yer alan Ayabak’ın ablası Kayla Zehra Ayabak, üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen takvimlerinin hala 2016 Temmuz ayında kaldığını söyledi.





YAŞINI BÜYÜTÜP ASKERE GİTMEK İSTEDİ

Küçük yaşı ve cesaretle dolu kalbiyle darbecilerin karşısında duran Mahir Ayabak’ın, çocukluğundan bu yana askere gitme ve şehit olma arzusuyla dolup taştığını anlatan Zehra Ayabak, “Sürekli olarak yaşını büyütüp askere gitmek istediğini söylüyordu. Bunun için aileme yalvardığını hatırlıyorum. Özellikle 2016 Ocak ayında şehit düşen polis ve askerlerimizi görüp bir kez daha bu teklifi yapmıştı. O ay içerisinde ‘Ben askere gideceğim, benim şehit olmam lazım’ deyip duruyordu. Hatta şehit olmadan üç gün önce yine annemle arasında bu konuyla ilgili bir diyalog geçince annem ona ‘Oğlum sen daha yeni serpildin, seni nasıl askere göndereyim?’ diye soruyor. Ama o asla vazgeçmemişti” dedi.





BABASIYLA TELEFONDAYKEN VURULDU

O karanlık geceyi hem hüzün hem de büyük bir gururla hatırladıklarını belirten Ayabak, kardeşi Mahir’in şehadetini babasının telefondan canlı olarak dinlediğini şu sözlerle aktardı: “Sırtından giren kurşunun kalbini delmesinden hemen önce babam ile konuşan Mahir, o sırada kamuflajlı teröristlerin kendilerine yaylım ateşi açtığını söylemiş. Yere düşen telefonunu almak üzere eğildiği sırada ise sırtından vurularak şehit düşmüş. Tüm bunlar babam telefondayken gerçekleşti. Bu çok travmatik bir süreçti bizim için.”





MAHİR GİTMEYİ TERCİH ETTİ

Darbe girişimini duyduklarında Mahir ile birlikte sokağa çıkıp direnişe katılmayı planladıklarını ancak kardeşinin gizlice Atatürk Havalimanı’na gittiğini dile getiren Zehra Ayabak, “Ama Mahir bize gelmeyi değil, kendi başına gitmeyi tercih etti” dedi. Ayabak, Mahir ile aralarında yalnızca 11 ay bulunduğunu ve adeta ikiz gibi büyüdüklerini belirterek yaşadığı kaybın kendi için atlatılması zor bir travma olduğunu vurguladı. Mahir’in şehit düştüğü tarihte takılıp kaldığını ifade eden Zehra Ayabak, “Mesela bir şeylere tarih atarken elim istemsizce 2016’ya gidiyor. Yani hâlâ 2016’daymış gibi. Sene 2024 olmuş, hâlâ yazı yazarken tarihe 2016 yazıyorum. Takvimim 2016 Temmuz’da kaldı. İlerleyemiyorum”

ifadelerini kullandı.





O ARTIK TÜM TÜRKİYE’NİN KAHRAMANI

Kardeşini toprağa verdiği 2016’dan bu yana attığı her adımı, aldığı her kararı onun için yaptığını söyleyen Ayabak, “O artık tüm Türkiye’nin kahramanı. Ben de ona layık bir yaşam sürüp, onun bize bıraktığı mirası devam ettirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.





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