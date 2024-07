17’lik Mahir’i sırtından vurdular

Kardeşini toprağa verdiği 2016’dan bu yana attığı her adımı, aldığı her kararı onun için yaptığını söyleyen Ayabak, “O artık tüm Türkiye’nin kahramanı. Ben de ona layık bir yaşam sürüp, onun bize bıraktığı mirası devam ettirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahir’in her zaman başka bir dünyada, başka bir evrende yaşadığını düşündüğünü belirten Zehra Ayabak, “O çok nahif, eli açık ve vicdanlı bir çocuktu. Dünyaya dair pek bir merakı yoktu. Hiçbir zaman lükse düşkünlüğü yoktu. Bir çift ayakkabısı varsa ‘Bu bana yeter’ derdi. Annem çalıştığı dönemlerde onun yanına yardıma gider, okul harçlığını çıkartırdı. Annem hep, ‘Her akşam böyle oğlum gelirdi. Biz beraber dışarı çıkardık. Beraber eve gelirdik akşam karanlığında. Çalışmasa bile gelirdi, beni alırdı. Şu an 8 senedir o kadar boşlukta ve yalnız hissediyorum ki’ diyor. Herkesin yardımına koşardı, her yaştan arkadaşı vardı. Mahir şehit olduğunda henüz 3-4 yaşlarında olan çocuklar, şu an hala onun anısını yâd ediyor. Bayramlarda bile bizden önce mezarına gidip bayramlaşıyorlar. Çünkü hepsine bir iz bırakmış. Yaşları ne olursa olsun ağabeylik yapmış, destek olmuş. Mahallemizdeki bu çocukların birçoğunun evinde şu an Mahir’in ismi ve fotoğrafları var. Bu bizi çok etkiliyor” dedi.