18 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 170 şüpheli yakalandı

08:5222/09/2025, Pazartesi
G: 22/09/2025, Pazartesi
DHA
Yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde eden 55 kişi tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 18 ilde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli yakalandı, 55'i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde 18 ilde siber suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 170 şüphelinin yakalandığını, 55 kişinin de tutuklandığını duyurdu.

Operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Bakan Yerlikaya, 18 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli şahısın tutuklandığını, 34’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemleri devam ettiğini bildirdi.

Operasyonlar kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 Milyon TL değerinde 5 adet şirket, 7 adet konut ve 10 adet araca da el konuldu.

Yasa dışı bahis oynattılar, haksız kazanç elde ettiler

Ayrıca şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, ”Kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım"


