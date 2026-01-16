18 yaş altına gece internet yasağı önerisi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, “Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler” başlıklı taslak raporunu tamamladı. Raporda, 18 yaş altındaki çocukların mobil cihazlar üzerinden internet erişiminin 22.00–06.00 saatleri arasında sınırlandırılması veya yavaşlatılması önerildi. Ayrıca sosyal medya platformlarının 15 yaşını doldurmayan çocuklara hizmet sunmaması, 18 yaşına kadar ise filtrelenmiş içerik zorunluluğu getirilmesi gerektiği vurgulandı.

204 SAYFALIK RAPOR HAZIRLANDI

Üst komisyona sunulması beklenen raporda, sosyal medyadan çevrim içi oyunlara kadar uzanan geniş dijital alanda yeni yasal ve idari düzenlemelere ihtiyaç olduğu tespiti yapıldı. Altı bölümden oluşan 204 sayfalık raporda, çocukların görüntülerinin izinsiz şekilde dijital platformlarda paylaşılmasının önlenmesi için Millî Eğitim Bakanlığı’na özel bir yönetmelik hazırlanması çağrısında bulunuldu.

18 YAŞ ALTINA ÇOCUK HATTI ÖNERİSİ

Raporda, çocukları dijital mecralarda koruyacak yerli ve millî alternatiflerin geliştirilmesi, Türkiye merkezli sosyal medya ve dijital iletişim platformlarının teşvik edilmesi önerildi. Ayrıca 18 yaşına kadar “çocuk hattı” benzeri SIM kart uygulamalarının hayata geçirilmesi de gündeme alındı. Sosyal medya paylaşımlarında içerik yüklenmeden önce otomatik risk analizi yapılması, paylaşımlarda hedef yaş grubunun açıkça belirtilmesinin zorunlu hale getirilmesi istendi.







