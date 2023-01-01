1. Savurun yeni yüzü Café Savur hizmete başladı

Savur ilçesi Mardin'e benzerliği, kadim kültürel dokusu, mimari yapısı ve tarihi konakları ile dikkat çeken, doğası ve yeşilliği ile, akarsu ve pınarları ile de bölgedeki diğer ilçelerden temayüz eden kadim bir ilçemizdir.

Café Savur, Savur ilçesinde sosyal alan ihtiyacını gidermek, yerli ve yabancı ziyaretçilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir mekan inşa etmek, ilçenin turizm hareketliliğini arttırarak ekonomik canlanmaya katkı sunmak ve Savur'u ülkemiz ve dünya genelinde tanıtmak amacıyla oluşturulmuş bir kamu tesisidir. Café Savur, Savur Kaymakamlığı tarafından oluşturulan 'Gastronomi ve Müzik Evi Projesinin' markası olup, Kaymakamlık ve Belediye arasında yapılan protokolle Savur Belediyesi tarafından işletilmektedir. Fiyatların vatandaşın bütçesine uygun olarak belirlendiği kafede ayrıca öğrencilere de yüzde yirmi indirim uygulanmaktadır.

Ülkemizin bu değerli ve tarihi ilçesinde, ilçenin adeta kaderini değiştirecek ve turizmini canlandıracak "Café Savur" projesi ve Tarihi Çarşı Caddesinin alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmaları tamamlandı ve çalışmalar halkımızın hizmetine sunuldu.





Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Muhammed KAYA gazetemize yaptığı değerlendirmede; "Bir zamanlar Hükümet Konağı olarak kullanılan ancak daha sonra atıl duruma gelen ve Kaymakamlığımızın geliştirmiş olduğu restorasyon projesi ile yeniden hayat bulan 200 yıllık tarihi Hükümet Konağı binası, vatandaşın kullanımına uygun bir kafeye dönüştürülerek, ilçenin sosyal alan, turistik marka ve istihdam alanındaki önemli bir eksikliği giderilmiş oldu. Savur’un turizm alanında hak ettiği yerde olmadığını, yapılacak turistik projelerle turizmden en iyi şekilde yararlanmayı hedeflediklerini belirten KAYA; "Burası sadece bir başlangıç. Yapacağımız diğer projeler ve atacağımız diğer adımlarla Savur ilçemizi turizmin gözbebeği haline getireceğiz inşallah" dedi.





Kervansaray Geleneği

Café Savur'un sadece basit bir cafe olmadığını belirten Kaymakam KAYA, "Burası bir kervansaray mantığıyla inşa edilmiştir. Nasıl ki ecdadımız gittiği yerlerde ilk önce ziyaretçilerin, yolcuların ihtiyacını karşılayacak hanlar, kervansaraylar inşa ettiyse, biz de aynı mantıkla burayı inşa ettik. Yeme içme alanları, lavaboları, mescidi, şadırvanı, hediyelik eşya alanı gibi her şeyiyle kompleks bir tesis olarak hizmet veren Café Savur ziyaretçilerin her türlü ihtiyacını karşılamak için tasarlandı. İnşallah ilerleyen dönemde buranın alt katını da butik bir hotel olarak dizayn edeceğiz"



















