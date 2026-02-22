2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor

Rize’nin İkizdere ilçesinde 2640 rakımlı Ovit Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor.

Hafta sonu hava sıcaklıklarının düşmesi ile Rize’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. İkizdere ilçesine bağlı 2640 rakımlı Ovit Dağı’nda akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar aralıksız devam ederken, Karayolları’na bağlı ekipler ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışmalarını sürdürdü.