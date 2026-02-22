Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor

2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor

23:4622/02/2026, Pazar
G: 23/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre kar kalınlığı Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası’nda 130 santimetre, İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası’nda 113, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit Yaylası’nda 113 santimetreye ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre kar kalınlığı Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası’nda 130 santimetre, İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası’nda 113, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit Yaylası’nda 113 santimetreye ulaştı.

Rize’nin İkizdere ilçesindeki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı’nda kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede kar küreme çalışmalarını sürdürdü.

Rize’nin İkizdere ilçesinde 2640 rakımlı Ovit Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor.

Hafta sonu hava sıcaklıklarının düşmesi ile Rize’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. İkizdere ilçesine bağlı 2640 rakımlı Ovit Dağı’nda akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar aralıksız devam ederken, Karayolları’na bağlı ekipler ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışmalarını sürdürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre kar kalınlığı Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası’nda 130 santimetre, İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası’nda 113, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit Yaylası’nda 113 santimetreye ulaştı.


#Rize
#Ovit
#kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 23 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana il il sahur vakitleri