Komiser yardımcılığı sınavına ilişkin soruşturma: 8 kişi hakkında gözaltı kararı

'BİZE TEŞEKKÜR EDİYORLAR' <br> <br> İçişleri Bakanlığının talimatı ile her gün alanda olduklarını ifade eden Vali Çeber, Hem sohbet ediyoruz hem de bu konularda uyarılarımıza yapıyoruz. Rize’de yaptığımız ve üzerine gittiğimiz her konuda hep olumlu dönüşler aldık. ‘Maske’ dedik yüzde 85’leri yakaladık. ‘Düğün, cenazelerde dikkat’ dedik oralarda ciddi bir dikkat oranı artışı yakaladık. Sokaktaki masa sohbetleri konusunda da hassas davranacaklarına inanıyorum. Görüştüğüm her hemşehrim hem haklılık payımızı ortaya koyuyor hem de belki farkında olmadan dikkat etmedikleri bir konuda onları uyardığınız için bize teşekkür ediyor. Bu sosyal ortamımızı ana bulaş noktaları arasından çıkaracağız” dedi.