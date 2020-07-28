​YKS'de yüzde 77 barajı geçti.

İki buçuk milyon öğrencinin merakla beklediği YKS’nin sonuçları açıklandı, birinciler de belli oldu. 5 TYT birincisi Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir illerinden çıktı. AYT’nin 5 birincisinin illeri de ‘Sözel’de İzmir, ‘Eşit Ağırlık’ta Osmaniye, ‘Sayısal’da İstanbul, İzmir, Malatya oldu. YDT birincisi 4 aday İstanbul, 1 aday ise Niğde şeklinde gerçekleşti. Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi’nde yatılı okuyan 18 yaşındaki Deniz Aydemir, TYT’de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Sınava “not alarak” çalıştığını anlatan Aydemir, şunları kaydetti: “Annem babam memur olduğu için üç yılda bir şehir değiştiriyorduk. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi’ni de sınavla kazanmıştım, yatılı okudum. Not alarak, planlı çalıştım. Başarımın sırrı program yaparak çalışmak. Günlük, haftalık program yaptım. Gün içinde ne yapacağımı biliyordum. Deneme sınavlarında yaptığım yanlışlara tekrar dönüyordum. Neden yanlış yaptığımı araştırıyordum. Böyle olunca netlerim arttı. Yanlış yaptığım zaman moralim bozulmadı, aksine neden yanlış yaptığımı fark edip, sorunu çözüyordum.” Aydemir, Boğaziçi Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği bölümünü okumak istediğini, hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Deniz Aydemir

GÜNDEM YKS tercihleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

BAŞARIM SÜRPRİZ OLMADI

Eren Şen

Çorum’da, TYT puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Muhammed Emin Arayıcı, elektronik alanlarında Türkiye’ye daha iyi hizmet edeceğini düşündüğü için ya elektrik-elektronik ya da bilgisayar mühendisliğini tercih edeceğini söyledi. Kentteki özel bir kolejde okuyan 18 yaşındaki Arayıcı, birinciliğin kendisine sürpriz olmadığını, çok çalıştığı için böyle bir sonuç beklediğini aktardı. Niğde Fen Lisesi öğrencisi Eren Şen, YDT oturumunda birinciliği paylaşan 5 adaydan biri oldu. Başarıya çok çalışarak ulaştığını vurgulayan Eren Şen, üniversite eğitimini, elektrik elektronik mühendisliği alanında sürdürmek istediğini belirtti. TYT’de 120 sorudan 119’una doğru cevap vererek puan türünde 500 tam puan alan Nevşehir’de özel bir okulun öğrencisi olan Hüseyin Kağan Özdemir de “Tıp okuyarak doktor olmayı istiyorum. Belki sosyolojiyle birlikte ikisini de okurum” dedi.

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Engel tanımadı

Halid Oğuz Serçe

Yüzde 60 oranında görme engeli bulunan Aydınlı öğrenci Halid Oğuz Serçe, TYT, puan türünde 500 tam puan alarak, bu alandaki 5 birincinin arasına ismini yazdırmayı başardı. Uğur Okulları Aydın Kampüsü’nde okuyan ve doğuştan yüzde 60 görme kaybı nedeniyle görmede zorluk yaşayan Halid Oğuz Serçe, engeline karşın büyük bir başarıya imza attı. Halid Oğuz Serçe, sonucun kendisini de şaşırttığını belirterek, “İyi bir sonuç bekliyordum ama biricilik yoktu. Şaşkınım. Aslında tam olarak ne olduğunu da anlayabilmiş değilim” ifadelerini kullandı. Sınava iyi hazırlandığını aktaran Serçe, “Boş zamanlarında ders çalışan biri değildim. Her zaman ders çalışan biriydim. Sabah 04.00’te uyanırdım, 07.00’ye kadar dersimi çalışırdım. Ardından da 08.00’e kadar da okula hazırlığımı yapardım. Bir günde okul saati dışında 6 saat ders çalışırdım. Daha sonra iyice yüklendim ve 11 saate kadar yükselttim. Tamamen soru odaklı çalıştım” dedi. Serçe, psikoloji okumayı istediğini ve bu alanda ilerleyip akademik kariyer yapmayı hedeflediğini dile getirdi. Yorucu bir sınav sürecinden geçtiğini aktaran Serçe, “Bundan sonra sınava girecek arkadaşlarımın hayalleri ve hedefleri olsun. Yorulduğunuzda, uzandığınızda sizi kaldıracak bir şeye ihtiyaç duyulur. Ben mesela üniversitelerin fotoğraflarını duvarıma yapıştırıp, internetten üniversiteye gidenlerin videolarını izleyip kendimi motive ederdim. Hayalim çok netti. Dolayısıyla yorulduğumda kalkmak çok kolay oldu” diye konuştu.

Yüzde 77 barajı geçti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS), Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 5, AYT sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, sayısalda 3, YDT’de 5 birinci çıktı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan 2020-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre, TYT’ye başvuran 2 milyon 424 bin 718 adaydan, 2 milyon 296 bin 138’i sınava katıldı. Bu adaylardan 2 milyon 295 bin 890’ının sınavı geçerli sayıldı. Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) başvuran 1 milyon 788 bin 590 adaydan 1 milyon 672 bin 376’sı, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran 128 bin 177 adaydan da 105 bin 579’u sınava girdi. AYT’ye katılanlardan 1 milyon 672 bin 309’unun YDT’ye girenlerden ise 105 bin 573’ünün sınavı geçerli sayıldı. TYT’ye katılan adaylardan yüzde 77,32’sı barajı geçerek 150 veya üzerinde puan aldı. Kadın adayların yüzde 81,12’si 150 ve üzerinde puan alırken, erkeklerin yüzde 73,57’si barajı geçti. AYT’nin sayısal puan türünde ise adayların yüzde 58,60’ı barajı geçerek 170 ve üzerinde puan alırken, sözelde yüzde 83,02’si, eşit ağırlıkta yüzde 73,26’sı barajı geçti. YDT’ye katılan adayların da yüzde 86,33’ü 170 ve üzerinde puan alma başarısı gösterdi. YKS’nin Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 5, AYT sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, sayısalda 3, YDT’de 5 birinci çıktı.

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Tercihler 6 Ağustos’ta

2,5 milyonu aşkın adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı, tercih maratonu başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS tercihlerinin, 6-14 Ağustos’ta alınacağını bildirdi. Aday öğrenciler, yaşamlarına yön verecek, mesleklerini belirleyecek ilk adımı, yaptıkları bu tercihle atacak. Ayrıca, ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YKS adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.