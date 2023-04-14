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2500 kişiye dava açtı

İktidara gelmeleri durumunda hiçbir vatandaşın eleştiri nedeniyle yargı önüne çıkmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, çok sayıda vatandaşı mahkemelerde süründürüyor. Eleştirileri hazmedemeyen Kılıçdaroğlu’nun, 2 bin 500’den fazla kişiye dava açtığı ortaya çıktı.

Abdullah Sarica
04:00 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Eleştirileri hazmedemeyen Kılıçdaroğlu’nun, 2 bin 500’den fazla kişiye dava açtığı ortaya çıktı.

Eleştirileri hazmedemeyen Kılıçdaroğlu’nun, 2 bin 500’den fazla kişiye dava açtığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kendisiyle ilgili paylaşımlar nedeniyle 2 bin 500’ü aşkın vatandaşa dava açtığı belirlendi. Kılıçdaroğlu, hazırladığı reklam filminde “Sana söz, Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan eleştirebileceksin. Eleştirdiğin için asla ve asla başına bir iş gelmeyecek. Sana söz 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım” iddiasında bulunmuştu.

ŞİKAYETE BAĞLI BİR SUÇ

6’lı Masa’nın üyeleri ve destekçileri, daha iktidara gelmeden kendine muhalif gördüğü isimlere “hesap soracağız” diyerek tehditler savururken, Kılıçdaroğlu’nun da kendisine yönelik eleştirilere tahammül edemediği ortaya çıktı. 5237 sayılı TCK gereğince “hakaret” suçunun takibi şikayete bağlı bir suç. Savcı, mağdurun şikayeti üzerine soruşturma işlemlerine başlayabiliyor. Soruşturma sonunda iddianame düzenlenmesi halinde sanık, 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik’in aracılığıyla “hakaret” iddiasıyla 2 bin 500’ün üzerinde vatandaşa dava açmış. İşte o davalardan bazıları:

“ABD PRİM VERMEZ” DAVASI

Aydemir H. isimli vatandaş, bir gazetenin “okur postası” bölümünde yazdığı yazıda “ABD, 12 seçim kaybetmiş, başarısız olmuş yalan makinesi Kılıçdaroğlu’na bu defa prim vermez” ifadelerini kullandı. Bu yazıyla ilgili yapılan suç duyurusunda, “Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’nın ABD’den emir ve icazet aldığı yönünde algı oluşturmaya yönelik asılsız ve mesnetsiz iddialar olup, tek başına şüphelinin suç işleme kastını ortaya koymaktadır” iddiasında bulunularak dava açılması talep edildi.

“TAM PKK’LI”YA SUÇ DUYURUSU

İsmail D. (38), Twitter’den yapılan bir paylaşıma, “Bu Kemal tam PKK’lı” diye yazdı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik’in suç duyurusu üzerine İsmail D.’ye dava açıldı. Mürsel K. (52), Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından yaptığı bir paylaşıma, “Almanya’da dün gece elektriğe % 130, doğalgaza % 200 zam geldi. Onlar bizden daha büyük ekonomi ya ondandır dedim. Var mı bir yorum Bay ke mal’ yorumunu yazdı. Şikayet üzerine vatandaş hakkında “hakaret”ten dava açıldı.

KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET İDDİASI

Avukat Çelik’in suç duyurusunda bulunduğu bir diğer paylaşımda ise Aliyaşar Ö., Facebook hesabından “işte iki yüzlü yaratıklar bunlar aklı olmayan içi boş tenekeler isterlerse yüz yıl ceza versinler doğruları söylemeye devam edeceğim” dedi. Aliyaşar Ö., başka paylaşımında da “Meral ve Kılıçdaroğlu TOGG’un açılışına katılmayı reddetti. Türk halkının başarısını içlerine sindiremedi ş.r.fs.zl.r” ifadelerini kullandı. Vatandaş hakkında suç duyurusunda bulunan Çelik, dilekçesinde, “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçu”nun işlendiğini savundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan 'omurgasız muhalefete' Malatya'dan yüklendi: Arkadaşı Bay bay Kemal olandan ne beklersiniz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'omurgasız muhalefete' Malatya'dan yüklendi: Arkadaşı Bay bay Kemal olandan ne beklersiniz?

Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız 319 binini 1 yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normale döndürmektir." dedi. Malatya'ya 70 bin konut yapmayı planladıklarını belirten Erdoğan, "Pötürge'de, Yeşilyurt'ta daha önceki depremden hak sahibi olan vatandaşlarımızın anahtarlarını teslim edeceğiz." diye konuştu. Muhalefete de yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal ne yaptı bir düşünün, yaptığı bir şey var mı? Arkadaşı Bay bay Kemal olandan ne beklersiniz? Malatya, ipi Kandil'deki PKK'lıların elinde olanlara yar olur mu?" tepkisini gösterdi.

Jeffry Flake ile kaçak görüşen Kılıçdaroğlu'nu Çavuşoğlu ifşa etti: Bizden izin alınmadı
Jeffry Flake ile kaçak görüşen Kılıçdaroğlu'nu Çavuşoğlu ifşa etti: Bizden izin alınmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 29 Mart'ta ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile yaptığı görüşmenin Dışişleri Bakanlığından izin alınmadan gerçekleştiğini söyledi. Bir televizyon programına katılan Çavuşoğlu, "Bu görüşmeyle ilgili bize bir şey söylenmedi. Kimle görüşürse o bizim bakanlıktan da izin, görüş alması gerekiyor." dedi. Kılıçdaroğlu'nun "Avrupa ülkeleri ile vize serbestisi" vaadine de değinen Çavuşoğlu, vize serbestisi konusunda Avrupa Birliği'nin karar alması gerektiğini belirterek, "AB, vize serbestisiyle ilgili Kılıçdaroğlu'na söz mü verdi?" sorusunu yöneltti.

Bakan Varank '16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na seslendi: Azıcık haysiyetin varsa isimlerini saysana
Bakan Varank '16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na seslendi: Azıcık haysiyetin varsa isimlerini saysana

Geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada "Size sözüm söz 16 cumhurbaşkanı uçağını satacağım yangın söndürme uçağı alacağım. Bizim lükste gözümüz yok. Cumhurbaşkanı mütevazi olacak." diyen Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği ortaya çıkmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu'nun özel uçak tiyatrosunun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'na seslenen Varank, "Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa, Cumhurbaşkanlığı envanterinde olduğunu iddia ettiğin 16 tane uçağın isimlerini saysana" dedi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Altılı Masa
#PKK
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