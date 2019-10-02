Gündem 26 yıllık dosyalar raftan indi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

26 yıllık dosyalar raftan indi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuleli Askeri Lisesi’nde 26 yılda bine yakın askeri öğrenci hakkında, ‘askeri öğrenci olamaz’ diyerek gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenleyen 17 askeri tabibe operasyon düzenlendi. ‘Vefa’ ismi verilen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen isimlerin albay, yarbay ve binbaşı rütbesinde olduğu öğrenildi.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul’da FETÖ’nün tabilerine yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Kuleli Askeri Lisesi’nde bazı öğrenciler hakkında “askeri öğrenci olamaz” kanaati ile gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenlenmesine ilişkin bu kurulda görev yapan albay, yarbay ve binbaşı rütbesindeki 17 askeri tabip hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyona ‘Vefa’ ismi verilirken İstanbul merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.

11’İ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 11’ini gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 6 zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Şüphelilere, ‘Askeri hizmete ilişkin bir konuda sahte evrak düzenlemek”, “Memuriyet nüfuzunu başkasına zarar verecek biçimde suistimal”, “Astlarının hizmetini lüzumsuz yere güçleştirmek”, “Astlarına suç işlenmesi hususunda emir vermek ve bu suçun işlenmesine bizzat iştirak etmek”, “hak edilmemiş disiplin cezasını kasten vermek”, “Komutanlık görevini ihmal ederek gerçekte önleyebileceği bir suçun işlenmesine göz yummak”, “Memuriyet görevini kötüye kullanmak” ve TCK’nın 96. maddesinde yer alan “18 yaşından küçük çocuğa eziyette bulunmak” suçlamaları yöneltiliyor.

26 SENELİK ARAŞTIRMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencileri korkutarak ve sindirerek tasfiye ettiği iddia edilen kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nde görevli askeri personel hakkında geçtiğimiz yıl soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 1990 yılından 15 Temmuz 2016 yılına kadar bine yakın öğrencinin atılmasına ya da ayrılmasına neden olan rütbeli askerlerin tespit edildikten sonra, FETÖ ile irtibatlarının olup olmadığı araştırıldı.

ETKİNLİKLERİ ARTARAK DEVAM ETTİ

Savcılık bu kapsamda, bu öğrencilerin atılma sebeplerini araştırmak amacıyla askeri lise kayıtları ile başarı durum belgelerini yetkili mercilerden istedi. Bilindiği gibi Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal eden bilgi ve belgelere göre FETÖ mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki konum, etkinlik ve hakimiyetlerinin giderek hız kazandığı tarihlere tekabül eden dönemlerden itibaren bu sayının askeri bir eğitim kurumunda olması gereken başarı ve disiplin standartları ile izah edilmeyecek biçimde artış gösterdiğinin tespit edildiği kaydedilmişti.

FETÖ hakimleri layığını buldu

FETÖ’nün yargıçları hakkında devam eden davalar bir bir karara bağlanıyor. Eski Danıştay üyeleri Bülent Kılınç ile Mehmet Ali Duran’a FETÖ üyeliğinden dolayı ceza kesildi. Kılınç 7 yıl, Duran ise 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, Duran'ın cezasında yargılama sırasında pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına da karar verdi. Aynı mahkemede görülen başka davada Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç, hakkındaki iddiaları reddeden Kılınç, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Kılınç’a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kripto baskın

  • Yurt genelinde devam eden operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyeleri sorgulanmak üzere emniyete görültüldü.
  • Konya merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

FETÖ elebaşı Fetullah’la röportaj yapan Sisi’nin adamından itiraf gibi açıklama: Görüşmemiz ABD istihbaratı gözlemi altında gerçekleşti
GÜNDEM
FETÖ elebaşı Fetullah’la röportaj yapan Sisi’nin adamından itiraf gibi açıklama: Görüşmemiz ABD istihbaratı gözlemi altında gerçekleşti
Gerçek mermiyle müdahele

Gerçek mermiyle müdahele

​Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 3 kişi öldü 60 kişi yaralandı.
Yunan işgalinedur dediler

Yunan işgaline
dur dediler

​Libya, Doğu Akdeniz'deki gasba karşı nota verdi.
Aslan direnemedi

Aslan direnemedi

Galatasaray yenildi ama alkışları topladı.
Teröristler öldürüldü

Teröristler öldürüldü

Adana'da polisleri taşıyan minibüse bombalı saldırı düzenlemişlerdi.
e-sigaralar yasaklanıyor

e-sigaralar yasaklanıyor

​Sağlık Bakanı Koca, cihazların ülkeye girişinin dahi yasak olacağını duyurdu.
Harekat için hazırız

Harekat için hazırız

Bakan Akar, ​Fırat'ın doğusundaki operasyon hazırlığına ilişkin konuştu.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Gri Listede aranan terörist Atilla Çakmaz öldürüldü.
Muhalefetin işi

Muhalefetin işi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 50+1 tartışmasını değerlendirdi.
Otobüs şoförü tutuklandı

Otobüs şoförü tutuklandı

​Ankara'da durakta bekleyen 4 kişinin ölmesine neden olmuştu.
CHP'ye HDP göndermesi

CHP'ye HDP göndermesi

​'Devlete parmak sallayanlara siz kimsiniz diyebilmeliler'
Çavuşoğlu'ndan<br>Macron'a sert tepki

Çavuşoğlu'ndan
Macron'a sert tepki

​'Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum'
Yaşananları<br>artık görün

Yaşananları
artık görün

​Çin Başkonsolosluğu önüne yüzlerce kişi geldi.
Bir gece<br>ansızın gelebiliriz

Bir gece
ansızın gelebiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusu için net mesaj.
Tahliye kararı

Tahliye kararı

Depremde hasar gören Çapa Diş Hekimliği taşınıyor.
Maç tekrarı yok

Maç tekrarı yok

​TFF, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti.
Hakemliği bitti

Hakemliği bitti

​Olay hakem Arslanboğan'nın sözleşmesi feshedildi.
Market alışverişinde yeni dönem

Market alışverişinde yeni dönem

Vatandaş artık hangi ürünü nereden kaça alacağını görecek.
Bağdat'ta yetkililer göstercilileri dağıtmak için gerçek mermi kullandı: 3 ölü 60 yaralı
Dünya

Bağdat'ta yetkililer göstercilileri dağıtmak için gerçek mermi kullandı: 3 ölü 60 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri, hükümeti protesto eden göstericilere gerçek mermiyle müdahe etti 3 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Protestolar akşam da sürerken güvenlik güçleri ile göstericiler arasında bir süre arbede yaşandı. Mısır'da Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası, Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılmış ve halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.
2 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Erdoğan Meclis’teki resepsiyonda Batı Trakya Türklerinin ‘annesi’ Işık Ahmet ile görüştü
Gündem

Erdoğan Meclis’teki resepsiyonda Batı Trakya Türklerinin ‘annesi’ Işık Ahmet ile görüştü

TBMM'nin 3.Yasama Yılı açılışının resepsiyonundan sonra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Batı Trakya Türklerinin annesi olarak görülen Işık Ahmet ile bir araya geldi. Destici, Erdoğan'ı BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti. Ayrıca Destici parti olarak Fırat'ın doğusunda yürütülen operasyona tam destek verdiklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Görüşmeye Batı Trakya Türklüğünün lideri merhum Sadık Ahmet'in eşi, Işık Ahmet de katıldı. Işık Ahmet Dünya ve Anadolu Kadınını Destekleme Derneği öncülüğündeki 30 sivil toplum kuruluşu 'yılın annesi' olarak seçilmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.