26 yıllık dosyalar raftan indi

İstanbul’da FETÖ’nün tabilerine yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Kuleli Askeri Lisesi’nde bazı öğrenciler hakkında “askeri öğrenci olamaz” kanaati ile gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenlenmesine ilişkin bu kurulda görev yapan albay, yarbay ve binbaşı rütbesindeki 17 askeri tabip hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyona ‘Vefa’ ismi verilirken İstanbul merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.

11’İ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 11’ini gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 6 zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Şüphelilere, ‘Askeri hizmete ilişkin bir konuda sahte evrak düzenlemek”, “Memuriyet nüfuzunu başkasına zarar verecek biçimde suistimal”, “Astlarının hizmetini lüzumsuz yere güçleştirmek”, “Astlarına suç işlenmesi hususunda emir vermek ve bu suçun işlenmesine bizzat iştirak etmek”, “hak edilmemiş disiplin cezasını kasten vermek”, “Komutanlık görevini ihmal ederek gerçekte önleyebileceği bir suçun işlenmesine göz yummak”, “Memuriyet görevini kötüye kullanmak” ve TCK’nın 96. maddesinde yer alan “18 yaşından küçük çocuğa eziyette bulunmak” suçlamaları yöneltiliyor.

26 SENELİK ARAŞTIRMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencileri korkutarak ve sindirerek tasfiye ettiği iddia edilen kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nde görevli askeri personel hakkında geçtiğimiz yıl soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 1990 yılından 15 Temmuz 2016 yılına kadar bine yakın öğrencinin atılmasına ya da ayrılmasına neden olan rütbeli askerlerin tespit edildikten sonra, FETÖ ile irtibatlarının olup olmadığı araştırıldı.

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ETKİNLİKLERİ ARTARAK DEVAM ETTİ

Savcılık bu kapsamda, bu öğrencilerin atılma sebeplerini araştırmak amacıyla askeri lise kayıtları ile başarı durum belgelerini yetkili mercilerden istedi. Bilindiği gibi Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal eden bilgi ve belgelere göre FETÖ mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki konum, etkinlik ve hakimiyetlerinin giderek hız kazandığı tarihlere tekabül eden dönemlerden itibaren bu sayının askeri bir eğitim kurumunda olması gereken başarı ve disiplin standartları ile izah edilmeyecek biçimde artış gösterdiğinin tespit edildiği kaydedilmişti.

FETÖ hakimleri layığını buldu

FETÖ’nün yargıçları hakkında devam eden davalar bir bir karara bağlanıyor. Eski Danıştay üyeleri Bülent Kılınç ile Mehmet Ali Duran’a FETÖ üyeliğinden dolayı ceza kesildi. Kılınç 7 yıl, Duran ise 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, Duran'ın cezasında yargılama sırasında pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına da karar verdi. Aynı mahkemede görülen başka davada Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç, hakkındaki iddiaları reddeden Kılınç, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Kılınç’a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kripto baskın

Yurt genelinde devam eden operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyeleri sorgulanmak üzere emniyete görültüldü.

Konya merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.