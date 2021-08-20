Gündem 28 Şubat davası sanıklarından Ahmet Çörekçi de cezaevinde
İSTANBUL

28 Şubat davası sanıklarından Ahmet Çörekçi de cezaevinde

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasının kesinleşmesinin ardından haklarında yakalama kararı verilen 14 isimden biri olan olan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi de cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi AA
28 Şubat davası sanıklarından Ahmet Çörekçi de cezaevinde
Ahmet Çörekçi

28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezasının kesinleşmesinin ardından gözaltına alınan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı sonrasında 89 yaşındaki Ahmet Çörekçi'yi gözaltına aldı. Polis eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen Çörekçi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

SİLİVRİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kovid-19 salgını şartları ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları gerekçesiyle adliyenin kapalı otoparkında polis aracında bekletilen Ahmet Çörekçi'nin işlemleri infaz savcılığınca dosya üzerinden yürütüldü. Daha sonra hüküm yüzüne okunan Çörekçi, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Doğan ve Bir cezaevinde
GÜNDEM
Doğan ve Bir cezaevinde

28 Şubat mahkum oldu ama darbeci Karadayı’nın adı okulda yaşatılıyor
GÜNDEM
28 Şubat mahkum oldu ama darbeci Karadayı’nın adı okulda yaşatılıyor

28 Şubat davasında tutuklamalar sürüyor: Dört isim daha cezaevinde
GÜNDEM
28 Şubat davasında tutuklamalar sürüyor: Dört isim daha cezaevinde
Abone Ol Google News
Hapishaneden devlet başkanlığına

Hapishaneden devlet başkanlığına

​Çin'in gözü trilyonlarca dolar değerindeki madenlerde.
Günde üç ton üretiyor

Günde üç ton üretiyor

​Siyaset bilimi okuyan genç, dede mesleğine yöneldi.
Mehmetçik şefkati: Türk askeri Kabildeki kontrol noktasında annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Altı yerli silah<br>ilk kez görücüye çıktı

Altı yerli silah
ilk kez görücüye çıktı

​Fuarda katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

​Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.