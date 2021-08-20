28 Şubat davası sanıklarından Ahmet Çörekçi de cezaevinde

28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezasının kesinleşmesinin ardından gözaltına alınan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı sonrasında 89 yaşındaki Ahmet Çörekçi'yi gözaltına aldı. Polis eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen Çörekçi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
SİLİVRİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Kovid-19 salgını şartları ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları gerekçesiyle adliyenin kapalı otoparkında polis aracında bekletilen Ahmet Çörekçi'nin işlemleri infaz savcılığınca dosya üzerinden yürütüldü. Daha sonra hüküm yüzüne okunan Çörekçi, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.