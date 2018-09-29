29 Eylül 2018 Cumartesi gün ortası haberleri.

29 Eylül 2018 Cumartesi gün ortası haberlerini sizin için derledik:

11 kişiye gözaltı kararı

Reyhanlı saldırısının faili Yusuf Nazik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesinde ismini verdiği açık kimlikleri tespit edilen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi.

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Bakanlık YEKA alanlarını açıkladı

Güneş enerjisi tarlası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Kaynak alanlarını açıkladı. Güneş enerjisi için Niğde'nin Bor, Şanlıurfa'nın Viranşehir, Hatay'ın Erzin, Osmaniye'nin Toprakkale ve Adana'nın Ceyhan ilçeleri rüzgar enerjisi için ise Edirne, Kırklareli-Demirköy, Kangal, Gürün ve Eskişehir YEKA olarak belirlendi.

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Ölü sayısı artıyor

Endonezya'daki depremde şu ana kadar 384 kişi öldü.

Endonezya deprem ve depremin yol açtığı tsunamiyle baş etmeye çalışıyor. Sulawesi Adası'nda meydana gelen depremde şu ana kadar 384 kişi hayatını kaybederken, 356 kişi de yaralandı. Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişim sorunları yaşanıyor.

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TSK havadan vurdu: 8 terörist öldürüldü

TSK'dan hava harekatı

Terörle mücadele kapsamında, 28-29 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları neticesinde eylem hazırlığında olan; Irak kuzeyi Metina bölgesinde üç, Avaşin-Basyan bölgesinde beş olmak üzere toplam sekiz silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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TEKNOFEST'ten müthiş başarı

İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te Türk Yıldızları gösteri yaptı.

İstanbul'da düzenlenen ve yarım milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST, günlük katılım sayılarına göre dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali oldu.

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KKTC Cumhurbaşkanı: Eski müzakere süreci kapandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta bir araya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Eski müzakere süreci kapanmıştır artık. Sonuç odaklı, takvimli ve stratejik bir paket anlaşmayı hedeflemek gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

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Diziler için yeni öneri

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan

Beşiktaş'taki Artwweks@Akaretler'de gerçekleştirilen "Sanatta Etkileşim" konulu söyleşiye katılan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, Türk sanatçıların eserlerine dizilerde yer verilmesi gerektiğini dile getirerek "Madem 70 ülkeye, televizyon dizisi pazarlıyorsunuz ve evin duvarlarına bir şeyler asıyorsunuz. İKEA'dan alıp bir şeyler asmayalım" dedi.

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Trabzon'da pistten çıkmıştı: Millet kıraathanesi olacak

Millet kıraathanesi yapılacak uçak karayolu ile taşındı

Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada aprona yönelecekken pistten çıkan uçağın Yomra'da Millet Kıraathanesi yapılmasına onay verilmişti. Onayın ardından karayolu ile Yomra'ya götürülen uçağın taşınma işlemi yaklaşık 2 saat sürdü. O anlarda yolda uçağı görenler ise kısa bir süre şaşkınlık yaşadı.

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Kırmızı alarm: Zorba geliyor

Türkiye'ye doğru yaklaşmakta olan 'Zorba' fırtınasın

Günlerdir konuşulan tropik fırtına için Yunan Meteorolojisi Mora, Girit ve Atina için alarm verdi. 11 metrelik dalgalar olacağı tahmin ediliyor. Yunanistan'ın ardından Türkiye’yi de etkisi altına alması beklenen fırtınanın Ege ve Marmara’da yarın hortum, sel, yıldırım gibi hava olayları ile vurması bekleniyor.

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Galatasaray maçında kafa karıştıran VAR pozisyonu

Galatasaraylı futbolcuların penaltı beklediği bu pozisyon VAR tarafından incelendikten sonra devam kararı verildi. (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.)

Galatasaray ile Erzurumspor maçının 41. dakikasında Garry Rodrigues, rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Pozisyon için hakem Alper Ulusoy devam kararı verirken pozisyondan saniyeler sonra VAR devreye girdi. Ulusoy, VAR incelemesinin ardından pozisyonu izlemeden devam ettirdi ancak yaşanan bu durum tartışmalara neden oldu.

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