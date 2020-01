3 Bakan Elazığ'da son durumu değerlendirdi: Deprem bölgesinde tatil uzadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kamu düzenini bozan hiçbir asayiş olayı olmadı. Tüm güvenlik görevlilerimize, kolluk kuvvetlerimize asayişi temin ettikleri, vatandaşımızın el birliği içinde asayişin oluşmasında katkısı olduğu için teşekkür ederim.

Hem yıkılan binalar, hem bizim yıktıklarımızla ilgili ödemeler başlayacak demiştik. Dün itibariyle ödemeleri başlattık, bankalar gece 12’ye kadar açık.

Deprem bölgesinde yarıyıl tatili uzadı

Önemli bir bilgi daha; 3 Şubat’ta okullar açılıyor idi. Dün akşam arkadaşlarımızla istişare ettik. Sahanın durumunu da görüyoruz. Çünkü bir tarafta evlerine giremeyen vatandaşlarımız var. çocuklarımız depremden en çok etkilenenler. Psikososyal destekler de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun için hem öğretmenlerin gelişi, hem de deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya’yı terk edip, başka yerlerde konaklayan vatandaşlarımız var. Dışardan gelecek öğretmenlerimiz var. ortaya koyduğumuz sonuç, sayın milli eğitim bakanımızla da değerlendirdik, az sayın cumhurbaşkanımıza da arz ettik.

3 Şubat’ta Elazığ’ın tamamında açılacak okulların 10 Şubat’a, aynı zamanda Malatya’da 3 Şubat’ta açılacak okulların Doğanyol, pötürge, kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat’ta açılması konusunda kamuoyuna duyuru yapma zarureti ortaya çıkmıştır. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak.

"'Acaba ne olacak?' sorusu bizi üzer"

Bütün milletimiz rahat olsun. Buraya gelen bütün yardımlar ve bağışlar itinayla, hakkaniyet ölçüsü içerisinde dağıtılmaktadır. Yani geçmiş alışkanlıklardan kalan “Acaba ne olacak” sorusu Elazığ ve Malatya üzerinde speküle edilmesi bizi üzer. Burada yüce bir gönüllü ordusu var, Elazığlılar, Malatyalılar bu konuda çok güçlü bir iradeye sahipler.

Kızılay’a gelen bağış toplamı şu ana kadar 27.5 milyon lira. Yine AFAD’a gelen bağış toplamı SMS toplamı; biliyorsunuz TV8’de 22,5 milyonluk SMS toplanmıştı. Toplam SMS 27 milyon 652 bin şu saat itibariyle, şu saat itibariyle 72 milyon. Kızılay’da 27.5 milyon, AFAD’a da 72 milyon. 100 milyon civarında vatandaşımıza nakit desteği söz konusu oldu.

"Kullanılmış giysiler bizi zorluyor"

Dün anons ettim bir kez daha söylemek istiyorum. Isıtıcı, gıda kolisi ve battaniyenin dışında; özellikle belki mont olabilir, kaşkol gibi… Onun dışında vatandaşımızdan veya ilgili kuruluşlardan bir talebimizin olmadığını ifade etmek istiyorum. Ben vatandaşımızın hassasiyetini anlıyorum. Yaş sebze ve meyve geliyor ama yaş sebze ve meyveyi alabilmek ve tüketebilmek konusunda sıkıntımız zaman açısından var. Tüplü ısıtıcı konusunda sıkıntı vardı. Dün akşam iki depodan 10 bin ısıtıcıyı yola çıkardık bugün öğleden sonra elimizde olacak.

Yine bunun yanı sıra özellikle bir şeyi daha ifade edeyim. İkinci el, kullanılmış giysinin gönderilmesi hususu da bizi zorluyor.

Özellikle Elazığ ve Malatya’da şu ana kadar 23 bin 286 çadır dağıtıldı. 52 bin 658 battaniye dağıtıldı. 19 bin 565 adet yatak dağıtıldı. Bugün akşama kadar tüm çadırlar ve kalınacak yerler tekrar taranıyor. Eksik ne varsa; ısıtıcı, yatak ne varsa her birine teker teker verilecek. En uzak yerler köyler. Jandarmamıza teşekkür ediyorum. Her gün her köy evi iki kez ziyaret ediliyor. Özellikle günde 30 bin sıcak aş çıkarılıyor. Yaklaşık 65 bin günlük kumanya dağıtılıyor. Burada sıcak aş ve beslenme mekanizmamızı Kızılay yönetiyor. Özellikle geçici konaklama konusundaki tespitlerimizi yaptık, sabah itibariyle çalışmamız başladı.

"Sanki kıyamet orada kopmuş"

Özellikle dün biz Çevrimtaş'taydık, oraya da gittik, depremin merkezine. Orada nasıl bir hal olduğunu gördük. Sanki kıyamet orada kopmuş, orada hayvanlar vardı, telef olmuştu.

Orada farklı bir tabloyla karşılaştık. Depremden yaralanan bir ineğimiz vardı Nazlı. Sağ olsun jandarmamıza orada da söyledik, onun üzerine de bulunduğu yerde çünkü yerinden kalkamıyor güzel bir çadır...

Burada hepimizin ders alacağı önemli manzaralar var. Yani dağda terörle mücadele eden jandarmanın bir köpek için neler yaptığını, ama bir taraftan polisimizin, öğretmenimizin, UMKE'cilerimiz, 112'cilerimiz öyle. Burada böyle bir gönül birliği zinciri var.

AA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Başvuru sayısından taburcu ettiğimiz hasta sayısı bin 543 oldu. Bu dönemde hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz.

Çadır ve konteyner bölgelerinde ısıtmak için kullanılan yakıtlara ve karbonmonoksit yakıtlarına karşı dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

AA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Hasar tespit çalışmalarını başlattık, ekibimizin sayısını bin kişiye çıkarttık. Bugün itibariyle hasar tespit çalışmalarındaki durum toplam 58 yıkık binamız, 234 bağımsız bölümden oluşuyor. 568 ağır binamız ve 531 de orta hasarlı binalarımız var. acil yıkılması gereken 115 binamız var.

Malatya’da son durum, toplam 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı toplamda 5 bin 800 bağımsız bölüm ve 20 tane de acil yıkılacak binamız mevcut. Tabi tespit ve yıkım süreçlerini hem bakanlığımızın teknik elemanları hem de üniversitelerdeki hocalarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz.

Yıkım süreci devam ederken bir taraftan da dönüşüm faaliyetlerini başlattık.