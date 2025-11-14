3 otomobil çarpıştı; 3 yaralı

Yeni Şafak
15:5414/11/2025, Cuma
Saat 14.30 sıralarında Bolu-Mudurnu kara yolunun Doğancı mevkisinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Saat 14.30 sıralarında Bolu-Mudurnu kara yolunun Doğancı mevkisinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bolu’da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Bolu-Mudurnu kara yolunun Doğancı mevkisinde meydana geldi. Mudurnu yönüne giden Mustafa Ç.’nin çalıştığı tavuk entegre tesisine dönüş yapmak istediği 06 BRH 717 plakalı otomobile arkasından gelen Sinan B. yönetimindeki 10 AHT 185 plakalı otomobil ile Yahya B. idaresindeki 14 ADG 138 plakalı araç çarptı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlıkçılar tarafından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




