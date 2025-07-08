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4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu

4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu

15:598/07/2025, Salı
AA
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Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Ukrayna, Slovak, Özbekistan ve Cezayir büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Slovak, Özbekistan ve Cezayir büyükelçilerini kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Michal Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden elçiler Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Michal Slivovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Michal Slivovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Michal Slivovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu


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