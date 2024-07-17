5 ilden 9 birinci

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) milyonlarca adayın beklediği 2024-YKS sonuçlarını dün açıkladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan 2 milyon 819 bin 362'sinin sınava katıldığını, 301 bin 508 adayın sınava girmediğini bildirdi.

SANİYELER İÇİNDE TERCİH

Adayları şimdi tercih maratonu bekliyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tercih sürecinde öğrencilerin yapay zekadan etkin şekilde yararlanmasını sağlayacak. YÖK tarafından hazırlanan tercih sihirbazı üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti sunacak. Tercih sihirbazı üzerinden adaylar son 4 yılın taban başarı sıralarına, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıralarına, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre saniyeler içinde arama yapma imkanına sahip olacaklar.

YENİ BÖLÜMLER AÇILIYOR

Öte yandan bu yıl 20 üniversitede yazılım ve yapay zeka alanında 50’si ön lisans ve 23’ü lisans olmak üzere toplam 73 yeni program öğrenci kabul edecek. Bunlar arasında ön-yüz yazılım geliştirme, arka-yüz yazılım geliştirme, büyük veri analistliği, bulut bilişim operatörlüğü, yapay zeka ve makine öğrenmesi, otonom sistemler teknikerliği, oyun geliştirme ve programlama, robotik ve yapay zeka, siber güvenlik mühendisliği, insansız araç teknikerliği programları var.

Yeni açılan bölümlerin yanı sıra 42’si Türkiye’de 6'sı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) olmak üzere toplam 48 adalet meslek yüksekokulu ve devlet üniversitelerinde bulunan 1308 ikinci öğretim programı kapatıldığı için öğrenci kabul etmeyecek.

DANIŞMANLIK HİZMETİ

MEB, öğrencilere üniversiteye yerleştirme sürecinde destek olmak amacıyla rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığıyla sunacağı "Tercih Danışmanlığı" hizmetinin de hazırlıklarını tamamladı.

Özvar'dan 5 tavsiye

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2024-YKS sonuçlarının açıklanması sonrası önerilerde bulundu:

* Sevgili adaylar, tercihlerinizi yaparken ilgi alanlarınıza ve yeteneklerinize en uygun programlara yönelmenizi tavsiye ederim. Gelecek hedeflerinizi de mutlaka göz önünde bulundurun.

* Tercih etmeyi düşündüğünüz şehirler, üniversiteler ve programlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinin.

* Tercih sürecinde, yapay zekâ başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemeniz sizler için faydalı olacaktır.

* Sağlıklı bir tercih dönemi geçirmeniz adına ilerleyen günlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak bütün açıklama ve duyuruları dikkatle takip etmeniz çok önemlidir.

* Sınavda istediği neticeyi alamayan adaylarımız da morallerini bozmadan ileriye bakmaya devam etmelidir. Sınav her şey demek değildir, lütfen bunu unutmayın. Önünüzde parlak bir geleceğin ve başaracağınız çok şeyin olduğuna inanıyorum. Başarı için yılmadan çalışmaya devam edin.

Arda Taşdemir

DEPREMZEDE ARDA TEKRAR DENEDİ BİRİNCİ OLDU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sayısal Türkiye birincisi olan Arda Taşdemir, sonucun kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Malatya'da yaşayan Taşdemir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle eğitimini Elazığ'da Cemil Meriç Fen Lisesi'nde tamamladı. Depremde evleri zarar gören, Elazığ'da 5 ay kaldıktan sonra ailesiyle Malatya'ya dönen Arda, mezun olduktan sonra geçen yıl girdiği YKS'de ilk 5000'de yer aldı. Tercihte bulunmayarak tekrar sınava hazırlanan Taşdemir, bu yıl AYT sayısalda birincilik elde etti. Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturan Arda Taşdemir, deprem nedeniyle zorlu bir süreç atlattıklarını ifade etti.

Taşdemir, "Aslında hedefim ilk 1000'e girmekti bu sürpriz oldu. Afetin ardından biz de herkes gibi etkilendiğimiz için şehir değiştirmek zorunda kaldık bu da benim çalışmalarımı etkiledi. Bu yüzden ikinci kez hazırlandım. Hep çocukluğumdan beri hayalim İTÜ, ama yine de üniversiteleri araştırıp son kararı öyle vereceğim." diye konuştu.

5 İLDEN 9 ŞAMPİYON ÇIKTI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklandı. 3 milyondan fazla adayın beklediği sınavın sonuçlarını ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy duyurdu. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) birinci Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi’nden Süleyman Mete Genç, Alan Yeterlilik Testlerinde eşit ağırlık grubunda Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi’nden Berra Kuruş, sayısal grubunda Cemil Meriç Fen Lisesi’nden Arda Taşdemir, sözelde Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi’nden Fatih Emre Düzcan oldu. Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ise Almanca’da Kabataş Erkek Lisesi’nden Sevgi Kırmızıbekmez, Arapça’da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Yusuf Salih Orhan, Fransızca’da Çapa Fen Lisesi’nden Yunus Emre Aydoğan, İngilizce’de İstanbul Atatürk Lisesi’nden Mehmet Alp Güneş, Rusça da ise Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi’nden Safiye Yaşar birinci oldu.

Türkçede kadınlar fende erkekler

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS testlerindeki ortalamalara ilişkin şunları söyledi: “TYT'de doğru cevap sayısı ortalamaları Türkçe (40 soru) testinde 21, sosyal bilimler (20 soru) testinde 9, temel matematik (40 soru) testinde 7 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 3 doğru oldu. AYT matematikte (40 soru) 5, fizikte (14 soru) 2, kimyada (13 soru) 1 ve biyolojide (13 soru) 2, Türk Dili ve Edebiyatında (24 soru) 5 doğru ortalaması oldu."

Ersoy, TYT'deki Türkçe ve sosyal bilgiler testlerinde kadın adayların doğru cevap sayısı ortalamasının erkeklere göre daha yüksek olduğunu bildirerek, "Temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalaması kadınlara göre daha yüksek oldu. AYT'deki 11 alt testten 6'sında erkek adayların ortalaması, 5'inde ise kadın adayların ortalaması daha yüksektir" diye konuştu.

İLK 100'DE 21 İMAM HATİPLİ

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, YKS'de, Anadolu imam hatip liselerinden 21 öğrencinin ilk 100'e, 79 öğrencinin ise ilk 1000'e girdiğini duyurdu. ÖNDER'den yapılan açıklamaya göre, YKS'de, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden 7, M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesinden 3, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinden 2, Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden 2 öğrenci yer aldı. YKS'de Türkiye'nin farklı illerindeki imam hatip liselerinden sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil alanlarında 79 öğrenci de ilk 1000'e girmeyi başardı.











