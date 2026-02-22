Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Artvin
53 gündür çığ altında bulunan kayıp çoban için çığ riskinin ortadan kalkması bekleniyor

53 gündür çığ altında bulunan kayıp çoban için çığ riskinin ortadan kalkması bekleniyor

22:1322/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Çığ riskinin en aza indirildiği anda arama çalışmaları yeniden başlatılacak.
Çığ riskinin en aza indirildiği anda arama çalışmaları yeniden başlatılacak.

Artvin’de 53 gündür çığ altında olan çoban Bülent Gezer için çığ tehlikesinin ortadan kalkmasıyla arama çalışmaları yeniden başlatılacak.

Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer için bölgede yürütülen risk ölçüm çalışmaları sürerken, Belediye Başkanı Emrah Yılmaz sahaya giderek ekiplerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Olayda sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kalmış, çobanlardan 3’ü kendi imkânlarıyla kurtulmuştu. Arama kurtarma faaliyetlerinde Suat Temel ile Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenlerine ulaşılmış, Bülent Gezer ise kaybolmuştu.
Olumsuz hava şartları ve artan çığ riski nedeniyle arama çalışmaları 3 Ocak’ta geçici olarak durdurulurken, AFAD ekipleri bölgede her gün ölçüm, gözlem ve risk analizi yapmaya devam ediyor. Son incelemelerde yeni çığ oluşumlarının tespit edildiği ve risk seviyesinin yüksek olduğu bildirildi.
Bölgede açıklama yapan Ardanuç Belediye Başkanı Yılmaz, çığ tehlikesinin sürdüğünü belirterek, ekiplerin sahayı kontrollü şekilde takip ettiğini söyledi. Yılmaz, riskin en aza indirildiği anda arama çalışmalarının yeniden başlatılacağını ifade etti.


#Artvin
#Çığ
#Çoban
#Kayıp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 23 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana il il sahur vakitleri