Gündem 7 bin polis adayı alınacak Başvuru şartları ve tarihi
ANKARA

7 bin polis adayı alınacak! Polislik başvuru tarihi ve başvuru şartları! Polislik başvurusu nasıl yapılır?

7 bin polis adayı alınacak: Başvuru şartları ve tarihi

Polis Amirleri Eğitim Merkezine lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu bin 260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere 7 bin öğrenci alımı yapılacak.

Haber Merkezi AA
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Polis Amirleri Eğitim Merkezine lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alımı yapılacak.

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 26. dönem için alım gerçekleştirilecek.

Polis adaylığı başvuru şartları

Bu kapsamda ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puanalanlar arasından lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu bin 260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alınacak.

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Polis adaylığı başvuru nasıl yapılır?

Adaylar, 14-25 Ekim tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Giriş koşulları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alırken alıma ilişkin sınav takvimide akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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