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8 ilde Bozdoğan-28 operasyonu: Terör örgütüne ağır darbe

8 ilde teröristlerin sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Bozdoğan-28” operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Lokman Özdemir
08:33 - 22/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

PKK'lı teröristlerin 8 ilde bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen "Bozdoğan-28" operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.


82 mağara sığınak ve barınma alanı yol edildi


Tunceli, Şırnak, Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Hatay'da Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen "Bozdoğan-28" operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiği açıklandı.


Operasyonlarda başta; 206 kilogram amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, 15 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve düzeneği, 859 adet çeşit çap ve ebatta mühimmat, 9 adet pompalı tüfek, 7 adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.




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#Bitlis
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