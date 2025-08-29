Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışına onay verdi

ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışına onay verdi

14:3029/08/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışına onay verdi
ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya tahmini maliyeti 825 milyon dolar olan ‘Havadan Teslim Mühimmat’ ve ilgili teçhizatın olası satışını onayladı.

ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna hükümetinin 3 bin 350 adet Uzun Menzilli Saldırı Mühimmatı (ERAM) füzesi ile bu sistemlerle uyumlu Küresel Konumlandırma ve Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri (GPS/INS) talep ettiği bildirildi. Söz konusu satışın toplam tahmini maliyetinin 825 milyon dolar olacağı kaydedildi.


Açıklamada, satışın yalnızca füzeleri değil; füze konteynerleri, yedek parçalar, destek ve bakım ekipmanları, yazılımlar, teknik dokümanlar, eğitim materyalleri ve lojistik desteği de kapsadığı aktarıldı. Satışın, Ukrayna’nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı savunma ve bölgesel güvenlik görevlerini yerine getirme kapasitesini artıracağı belirtilirken, bunun bölgedeki ‘temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği’ vurgulandı.


DSCA açıklamasında, “Bu satış, Avrupa’da siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin güvencesi olan bir ortağın güvenliğini güçlendirerek ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir” ifadesine yer verildi.


Ukrayna’nın satın alımı, Danimarka, Hollanda ve Norveç’in sağladığı finansman ile ABD’nin Dış Askeri Finansman (FMF) programı üzerinden gerçekleştireceği ve silah satışının tamamlanabilmesi için ABD Kongresi’nin nihai onayının gerektiği bildirildi.




#ABD
#Ukrayna
#Rusya
#Savaş
#Muhimmat
#Havadan Teslim Mühimmat
#Teçhizat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
30 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI? 30 Ağustos kargolar dağıtım yapacak mı, kaça kadar açık?