İzmir'de marinada yangın paniği: 5 tekne kullanılamaz hale geldi

İzmir'de marinada yangın paniği: 5 tekne kullanılamaz hale geldi

14:1829/08/2025, Cuma
IHA
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir’in Urla ilçesindeki marinada 5 tekne yanarak kullanılmaz hale geldi.

Çeşmealtı Sahili’ndeki marinada tadilat yapılan bir teknenin elektrik aksamından çıkan yangın teknenin iplerinin kopmasıyla bitişikteki teknelere sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Toplam beş teknenin kullanılamaz hale geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


#İzmir
#Urla
#Çeşmealtı Sahili
