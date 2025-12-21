ABD'li Maryland Milletvekili Jamie Raskin'den haddini aşan sözler: 'İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılmasını istiyoruz'

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili milletvekili Jamie Raskin, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılması çağrısında bulunarak, çok sayıda Amerikalı vekilin, İmamoğlu'na yönelik adımları demokrasi ve hukukun üstünlüğüne yönelik açık ihlal olarak nitelediği bu süreci yakından izlediğini, İmamoğlu'nun serbest bırakılması için çalıştığını ifade etti.





"DERHAL SERBEST BIRAKILMASINI TALEP EDİYORUZ"





Raskin, İstanbul'un 16 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük ve en önemli şehirlerinden biri olduğunu, İstanbulluların İmamoğlu'nu üç ayrı seçimde belediye başkanı olarak seçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:





"ABD Kongresi'nde pek çoğumuz, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. İstanbul, 16 milyon insanın yaşadığı, demokrasiyi savunan dünyanın en büyük ve en önemli şehirlerinden biridir. İstanbullular, Sayın İmamoğlu'nu üç ayrı seçimde belediye başkanı olarak seçti. Kendisi, kentin altyapısını iyileştirmeye, şehirde yaşayan milyonlarca çocuğa beslenme ve sağlık hizmetleri sunmaya odaklandı.





Sayın İmamoğlu'na şunu iletmek istiyorum: Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde çok sayıda kişi, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne yönelik bu açık ihlali yakından takip ediyor. Ailesine mutlu tatiller diliyoruz ve serbest bırakılması için çalışıyor, bunun gerçekleşmesini talep ediyoruz. Teşekkür ederim."







