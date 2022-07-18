Abdülhamid’in izinde

Türkiye’nin 4. Sondaj gemisi “Abdülhamid Han” adını taşıdığı 2. Abdülhamit’in hayalini gerçekleştirmek için yola çıkıyor. Petrol keşfini çok önemseyen 2. Abdülhamit, Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Ortadoğu’daki enerji kaynaklarını gösteren bir harita hazırlatmıştı. 1889’da Akdeniz’de petrol gazı madeni bulunduğunu haberini alınca da çalışma başlatmıştı. “Abdulhamid Han” gemisi şimdi Sultan’ın izinde Türkiye’nin hidrokarbon kaynaklarını araştıracak.

Sultan 2. Abdülhamit

SULTAN’IN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Abdülhamid Han’ın hazırlattığı petrol haritası, bugünlerde hazırlıkları sona gelinen Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han sondaj gemisine yol gösterecek. Abdulhamid Han zamanına kadar dayanan ve Türkiye’ye türlü oyunlar ile çıkartılmayan petrol şimdilerde Sultan’ın adını taşıyan “Abdülhamid Han’ gemisi ile çıkarılacak ve işlenecek. Yakın zamanda faaliyete girerek Türk filosunun en güçlü arama ve sondaj gemisi olacak, Abdulhamid Han sondaj gemisi adını aldığı Sultan’ın hayallerini gerçekleştirecek.

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AKDENİZ’DE KEŞFEDİLEN PETROL GAZI MADENİ

Akdeniz’de 1889 yılında bir petrol gazı madeni bulunduğunu haberini alan Abdulhamid Han o bölgedeki petrol gazı keşfinin ihalesini bizzat keşfi gerçekleştiren Devair-i Askeriye müteahhitlerinden Ahmet Necati Efendi’ye 75 yıllığına vermişti. Bölgedeki aramalar ve çıkarmalar sonucunda Osmanlı petrol gazından pay almıştı. O yıllarda çıkarılan petrol gazı rezervinin çok büyük miktarlarda olduğu da kayıtlara geçti. Ancak bu rezervin tamamı çıkarılamadı. Bu rezervin daha fazlasının dağınık olarak Akdeniz kıyılarında ve denizlerin içerisinde de olabileceğini Ahmet Necati Efendi’nin Sultan Abdulhamid Han’a gönderdiği belgelerde belirtilmişti.

FOTOĞRAF 6 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için \"Fatih\", \"Yavuz\" ve \"Kanuni\" gemilerine ek olarak satın aldığı sondaj gemisine \"Abdülhamid Han\" adı verildiğini açıkladı. Taşucu Limanında bakım onarım çalışmaları devam eden Abdülhamid Han, kırmızı beyaza boyandı üzerine Türk bayrağı işlendi. Geminin adı ise önümüzdeki günlerde yazılacak. Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak “Mavi Vatan”daki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak. 'ABDÜLHAMİD HAN' NE ZAMAN GÖREVE ÇIKACAK?<br><br>Abdülhamid Han gemisi, ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler, sertifikalandırma ve boyama çalışmaları için yaklaşık 2 ay limanda kalacak. Mavi Vatan'ın en güçlü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han' kırmızı beyaz Mersin'in Silifke ilçesinde bakıma alınan ve "Abdülhamid Han" adı verilen Türkiye'nin en güçlü sondaj gemisi, kırmızı beyaza boyanarak üzerine Türk bayrağı işlendi.

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ANADOLU’NUN PETROL HARİTASINI ÇIKARTTI

Sultan Abdülhamid Han’ın başta Türk ve Alman mühendislere yaptırdığı, belli zamanlarda kontrol edilmeleri için komiserler yolladığı incelemelerde, Anadolu’da 20’den fazla noktada petrol buldu. Çıkarılan rapor ve haritalarda Anadolu’nun her yerinde yüksek kaliteli ve yüksek miktarda petrol rezervi bulunduğu yazıyordu. Kuzey Irak başta olmak üzere Hakkari ve Bitlis yörelerinin petrolle dolu olduğu belgelerde ifade ediliyordu. Günümüzde Sultan’ın petrol olduğunu belirttiği bölgelerde sondaj çalışmaları devam ediyor.

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