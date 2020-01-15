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ABD’ye FETÖ imamıyla gidip gelmiş

İzmir’de, FETÖ’nün yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı CHP’li İbrahim Burak Oğuz’un 2010’da örgüt imamıyla ABD’ye gidip geldiği ortaya çıktı. ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla yargılanan Oğuz, daha önce seyahati tek başına yaptığını söylemişti.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
İbrahim Burak Oğuz
İbrahim Burak Oğuz

İzmir’de, FETÖ’nün üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP’li İbrahim Burak Oğuz hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin ayrıntılarında ise özellikle Oğuz’un 2010 yılında Amerika’ya yaptığı seyahate ilişkin önemli tespitler yer aldı.

3 GÜNLÜK GEZİ MERCEK ALTINDA

İddianamede, Oğuz’un yurt dışı giriş çıkışları ayrıntılı bir şekilde yer aldı. En dikkat çekeni Oğuz’un 26 Ekim -1 Kasım 2010 tarihleri arasında yaptığı 3 günlük ABD gezisi oldu. Savcılık soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü’nden uçuş manifestoları listeleri ile Emniyet KOM Bilgi sistemindeki verilerinden yararlandı. Bilgilere göre Oğuz 26 Ekim 2010 saat 09.38’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda pasaport kontrolünden geçerek THY’nin TK1 sefer sayılı uçağı ile New York JFK Havalimanı’na gitti. Oğuz, 1 Kasım 2010 tarihinde saat 09.16’da tekrar İstanbul Atatürk Havalimanı pasaport kontrolünden geçerek yurda girdi. Savcılık ardından Oğuz’un hem ABD’ye giderken hem de dönerken aynı uçakta olduğu yolcu isimlerini mercek altına aldı.

YAN YANA YOLCULUK

Oğuz’un örgütün mahrem imamlarından ve hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin Çakıroğlu’yla birlikte aynı dakika içerisinde pasaport kontrolünden geçtiği tespit edildi. Oğuz’un ABD’ye gidiş yolculuğunda uçağın 51B-M numaralı koltuğunda oturduğu, Hüseyin Çakıroğlu’nun ise 51A-M sıradaki koltukta yan yana seyahat ettikleri belirlendi. Dönüş yolculuğunda ise Oğuz’un koltuk numarası 51-B iken Çakıroğlu’nun 51-A numaralı koltuklarda yan yana oldukları tespit edildi.

İFADESİYLE ÇELİŞTİ

İddianamede Oğuz’un alınan hakimlik sorgusundaki ABD’ye yaptığı seyahatle ilgili ifadeleri de yer aldı. Bu ifadelere göre Oğuz, New York’a tek başına gitti ancak savcılık hazırladığı iddianamede Oğuz’un, örgütün mahrem imamlarından Hüseyin Çakıroğlu ile ABD’ye yan yana koltuklarda gidiş dönüş yaptıklarına vurgu yapıldı.

Özel hatla görüştüler

  • İddianmaye göre Çakıroğlu, İzmir Bölge imamlarından Bekir Baz’la irtibatlı kişilerden bir tanesi olurken, Çakıroğlu sadece Oğuz’la görüşebilmek için operasyonel bir hat kullandı. Oğuz’un cep telefonunun HTS incelemesinde ABD’ye yapılan seyahatten önce sahibi Yeter C. isimli kişiye ait hatla iletişime geçtiği belirlendi. İncelemelere göre Yeter C.’ye ait olan hat FETÖ tarafından kullanılan operasyonel hatlardan bir tanesiydi. Söz konusu hattın Oğuz’la 39 adet irtibatı bulunurken, bu hattan başka bir telefon numarasıyla görüşme yapılmadığı ortaya çıkarıldı. Aynı GSM hattının Oğuz’un ABD’ye seyahat ettiği tarihteki baz bilgileri de incelenirken, bilgilere göre Oğuz’un ABD’ye beraber gittiği mahrem imam Hüseyin Çakıroğlu’nun baz bilgileriyle uyum gösterdiği tespit edildi. Operasyonel hattın Oğuz’un ABD’ye gittiği tarih olan 26 Ekim 2010’dan sonra hiç kullanılmadığı belirlendi. Uçuş saatinden önce 07.13’te 9 saniyelik bir irtibata rastlandı.

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