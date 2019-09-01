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POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması

Adalet Bakanı Gül: Derinleştirme dönemi olacak

Adalet Bakanı Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır. Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adalet Bakanı Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır." dedi.

Gül, "Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır." ifadesini kullandı.

"Milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri hayata geçireceğiz"

Bakan Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesiyle millete taahhüt ettikleri hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceklerini belirtti.

Derinleştirme dönemi olacak

Derinleştirme dönemi olacak

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