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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti heyetini kabul edecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti heyetini kabul edecek

19:317/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv - Adalet Bakanı Tunç yarın DEM heyetini kabul edecek.
Arşiv - Adalet Bakanı Tunç yarın DEM heyetini kabul edecek.

Terörsüz Türkiye kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetini kabul etti. Bu kritik görüşme sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da DEM heyeti ile yarın saat 13.30'da görüşeceği öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Terörsüz Türkiye kapsamında DEM heyeti ile yarın saat 13.30'da görüşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-DEM GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetini kabul etti.

DEM Parti, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. DEM Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı."



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