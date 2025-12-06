Adana'da sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili hapların sahtesinin üretildiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki 3 iş yeri ve 2 araca operasyon düzenledi.

İş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda, 833 kilo 500 gram uyuşturucu ham maddesi ile sahte olduğu tespit edilen 262 bin 473 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.