Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana'da sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Adana'da sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

10:086/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Adana'da sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
Adana'da sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Adana'da 262 bin 473 sahte uyuşturucu etkili hap ve 833 kilo 500 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili hapların sahtesinin üretildiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki 3 iş yeri ve 2 araca operasyon düzenledi.

İş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda, 833 kilo 500 gram uyuşturucu ham maddesi ile sahte olduğu tespit edilen 262 bin 473 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, operasyon kapsamında 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. (34), A.A. (40), Ö.B. (32), M.G. (20), İ.Y. (34) ve Ö.İ. (28) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.K. (51) ile T.A. (32) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Adana
#operasyon
#polis
#sahte ilaç
#tutuklama
#uyuşturucu
#Yüreğir
#zanlı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OKULLARIN 2. DÖNEM TATİL TAKVİMİ: Okullar ne zaman tatil olacak, 15 tatil ne zaman başlayacak?