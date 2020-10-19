Adil Gür’den hakkındaki iddialara tepki: İstifa ederim demedim, suç duyurusunda bulunacağım

AG Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür’ün, "KKTC’deki seçimlerde Mustafa Akıncı kazanamazsa istifa ederim" dediği öne sürülmüştü. İddianın sahibi HaberTürk yazarı Kemal Öztürk, köşesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Adil Gür bana program çıkışında ‘Eğer Kıbrıs’taki seçimleri Türkiye’nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek.”

KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar’ın kazanmasının ardından bu iddia yeniden gündeme geldi. Konuya ilişkin Yeniçağ’a açıklamalarda bulunan Gür, kendisine atfedilen sözlerin gerçek olmadığını söyledi.

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'İznim olmadan yazdı'

İzni olmadan böyle bir şeyin yazılmasının suç olduğunu ve Kemal Öztürk’ten şikayetçi olacağını belirten Gür, “KKTC seçimleriyle ilgili olarak Habertürk canlı yayınında kendisinin politikalarını benimsemesem de Mustafa Akıncı’nın seçimleri kazanacağını düşündüğümü söylemiştim. Bu doğrudur. Bu benim şahsi fikrimdi. Herhangi bir anket çalışması da yapmadım.

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'Suç duyurusunda bulunacağım'

Ancak Kemal Öztürk’ün yazısında belirttiği gibi ‘Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek’ gibi bir ifadem olmamıştır. Ancak velev ki dedim diyelim, iznim olmadan böyle bir şeyin yazılması suçtur. Kemal Öztürk hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

OYNAT 02:43 Habertürk canlı yayınında panik anları Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı programında Mete Yarar Azerbaycan-Ermenistan konusun anlatırken aniden stüdyodan sesler gelmesi üzerine aniden programa ara verildi. Canlı yayın sırasında Adil Gür'ün tansiyonu düştü ve kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Moderatör Veyis Ateş yayına dönülmesiyle birlikte Gür'ün durumunun iyi olduğunu açıkladı. BiP'te paylaş

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