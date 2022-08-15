AFAD: Bursa'da su baskını yaşanan 260 konuta müdahale edildi
Bursa'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Mudanya ilçesindeki Işıklı Deresi taşarken, araçlar ise sular içinde kaldı. İlçenin üst kesimlerinden taş yığınlarıyla birlikte akan sel suları rögarları tıkadı. Sürücüler zor anlar yaşadı. AFAD'dan yapılan açıklamada "Bursa Mudanya'da su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT’tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir. Olayda can kaybı yaşanmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
Mudanya'da Işıklı Deresi'nin taşması sonucu Bursa- Mudanya yolunu su basarken, araçlar ise sular içinde kaldı. İlçede birçok ev ve iş yerine de su doldu. Mudanya Belediyesi ekipleri, ağaç devrilmesi sonucu kapanan yolların yeniden açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da Mudanya'ya gelerek Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile durum değerlendirmesinde bulundu. Sağanak, Nilüfer ilçesinde de etkili olurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
AFAD'DAN AÇIKLAMA: TEYAKKUZ HALİNDEYİZ
"Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT’tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir. Bursa Afad’dan 20 personel teyakkuz halinde bekletilmektedir. Olayda can kaybı yaşanmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."