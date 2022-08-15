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AFAD: Bursa'da su baskını yaşanan 260 konuta müdahale edildi

Bursa'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Mudanya ilçesindeki Işıklı Deresi taşarken, araçlar ise sular içinde kaldı. İlçenin üst kesimlerinden taş yığınlarıyla birlikte akan sel suları rögarları tıkadı. Sürücüler zor anlar yaşadı. AFAD'dan yapılan açıklamada "Bursa Mudanya'da su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT’tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir. Olayda can kaybı yaşanmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

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Haber Merkezi İHA
AFAD: Bursada su baskını yaşanan 260 konuta müdahale edildi
Bursa'da yollar göle döndü. Ev ve işyerlerini su bastı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Mudanya'da Işıklı Deresi'nin taşması sonucu Bursa- Mudanya yolunu su basarken, araçlar ise sular içinde kaldı. İlçede birçok ev ve iş yerine de su doldu. Mudanya Belediyesi ekipleri, ağaç devrilmesi sonucu kapanan yolların yeniden açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Bursa'da yağış etkili oldu: Yollar göle döndü
GÜNDEM
Bursa'da yağış etkili oldu: Yollar göle döndü

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da Mudanya'ya gelerek Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile durum değerlendirmesinde bulundu. Sağanak, Nilüfer ilçesinde de etkili olurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

  • "Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT’tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir. Bursa Afad’dan 20 personel teyakkuz halinde bekletilmektedir. Olayda can kaybı yaşanmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Maltepe'de yollar göle döndü: Araçlar mahsur kaldı
FOTOĞRAF 6
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu.
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Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü.
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Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı.
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Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.
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AKOM'dan yağışın etkisini artıracağı uyarısı<br><br>Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) Twitter hesabından yapılan duyuruda, sağanağın sabah saatlerinde Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde etkili olduğu belirtilerek, \"Yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı, öğle saatlerine kadar gök gürültüsü ve şimşek ile beraber yer yer yoğun sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki saatlerde Anadolu yakasında yoğun yağış geçişleri yaşanması beklenmektedir.\" ifadelerine yer verildi.
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Maltepe'de yollar göle döndü: Araçlar mahsur kaldı
İstanbul Maltepe'de etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

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