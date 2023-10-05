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Ağır hasarlı bina yıkım esnasında başka binanın üzerine çöktü

Depremin vurduğu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı bina, orta hasarlı binanın üzerine çöktü. Çökme esnasında iş makinası binanın altında kalmaktan kurtulsa da zarar gördü. Orta hasarlı binanın ilk iki katında hasar oluştu. Yıkım şirketinin binada oluşan hasarı karşılayacağı öğrenildi.

10:08 . 5/10/2023 Perşembe
IHA
Ağır hasarlı bina başka binanın üzerine çöktü

Ağır hasarlı bina başka binanın üzerine çöktü

Depremin vurduğu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı bina, orta hasarlı binanın üzerine çöktü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kırıkhan ilçesinde de yıkımlar ekiplerin özverili çalışmalarıyla aralıksız sürüyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde ağır hasarlı bina, yıkım esnasında orta hasarlı binanın üzerine çöktü.

Çökme esnasında iş makinası binanın altında kalmaktan kurtulsa da zarar gördü. Orta hasarlı binanın ilk iki katında hasar oluştu. Yıkım şirketinin binada oluşan hasarı karşılayacağı öğrenildi.



#hatay
#yıkım
#çökme
1 saat önce
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