Ağır hasarlı bina yıkım esnasında başka binanın üzerine çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kırıkhan ilçesinde de yıkımlar ekiplerin özverili çalışmalarıyla aralıksız sürüyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde ağır hasarlı bina, yıkım esnasında orta hasarlı binanın üzerine çöktü.