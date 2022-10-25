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POLİTİKA

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Meral Akşener ikna edilmiş, Kılıçdaroğlu kesin aday

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili sürpriz bir iddiada bulundu. Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ciddi bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Meral Akşener de ikna edilmiş.. Kılıçdaroğlu kesin aday. Ama ben hala inanmıyorum…" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Meral Akşener ikna edilmiş, Kılıçdaroğlu kesin aday
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 6'lı masada aday belirsizliği sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı daha kuvvetli bir şekilde konuşulurken, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

"AKŞENER İKNA EDİLDİ, KILIÇDAROĞLU KESİN ADAY"

Sayan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikna edildiğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sayan, ''Ciddi bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Meral Akşener de ikna edilmiş.. Kılıçdaroğlu kesin aday. Ama ben hala inanmıyorum…" ifadelerine yer verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu adayım diyemiyor ‘canlı yayına gel’ diyor: Tek başıma çıkacağım
OYNAT 00:55
CHP lideri Kılıçdaroğlu adayım diyemiyor ‘canlı yayına gel’ diyor: Tek başıma çıkacağım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimi için meydan okuduğu CHP Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını açıklamaktan çekinirken, Erdoğan'ı canlı yayına davet etti. Tokat'ta Erdoğan'a meydan okuduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Yüreğin varsa, cesaretin varsa gelirsin karşıma devletin büyük imkanları elinde istersen tek başına, istersen bakanlarını al. Vallahi de billahi de tek başıma çıkacağım' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti seçmeninden Meral Akşener'e rest: Kılıçdaroğlu aday olursa gidip oy bile kullanmam
OYNAT 00:32
İYİ Parti seçmeninden Meral Akşener'e rest: Kılıçdaroğlu aday olursa gidip oy bile kullanmam
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Silivri ziyareti sırasında girdiği dükkanda bir esnaf, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, 'O olursa biraz zor bu iş. Olacak gibi gözükmüyor. Siz de biliyorsunuzdur. İlle de Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam açık açık. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu biliyorsunuz yani. CHP'nin muhalefeti sıfır. ' dedi.

Esnafa böyle yapmaması gerektiğini söyleyen Akşener, 'Kesin CHP'li. CHP'liler böyle yapıyor seçmen olarak.' ifadelerini kullandı. CHP'li olmadığını söyleyen esnaf, 'Eskiden MHP'liydim. İki seçimdir size veriyorum. Ortak aday o çıkarsa hiç gitmem.' şeklinde konuştu


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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Meral Akşener ikna edilmiş, Kılıçdaroğlu kesin aday

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