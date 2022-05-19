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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı. Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: Yerine Yılmaz Tunç getirildi: Yılmaz Tunç kimdir? Kaç yaşında?
Cahit Özkan

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında; Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın görevden alınmasına karar verildi.

Özkan'ın yerine; TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un geçeceği kaydedildi.

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

1 Şubat 1971'de Bartın'da dünyaya gelen Yılmaz Tunç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlayan Tunç, mesleğinin yanında AK Parti içinde kritik görevler yaptı.

AK Parti'nin Bartın milletvekili olan Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yaptı. 2020 yılı itibarıyla ise; Adalet Komisyonu Başkanı olarak yapıyordu. Tunç evli ve 3 çocuk babasıdır.

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