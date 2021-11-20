Gündem AK Parti Milletvekili Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
KAHRAMANMARAŞ

AK Parti Milletvekili Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili İmran Kılıç’ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş’ta çok sayıda siyasetçinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Milletvekili Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
İmran Kılıç’ın cenazesi, Cüceli Mahallesi Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş’ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası Kılıç için ilk tören TBMM’de düzenlendi. Törende İmran Kılıç’ın öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı konuşmada, “Bir arkadaşımızı, dostumuzu kaybetmenin ızdırabı, üzüntüsü içindeyiz. Sözleri ve üslubu ile nezaket içerisinde bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Ölüm hepimiz için hayatın bir gerçeği. Cenab-ı Hak ölümü de hayatı da yaratmıştır. Kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

TBMM’deki törenin ardından memleketi Kahramanmaraş’a getirilen İmran Kılıç için Abdülhamid Han Camisi’nde ikindi namazı sonrası tören düzenlendi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
GÜNDEM
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

DUALARLA DEFNEDİLDİ

  • Törene Kılıç’ın eşi Fatma, çocukları Akif ve Malik Kılıç ile kızı Fatma İslamoğlu ve torunu Yusuf İslamoğlu’nun yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Mustafa Tekin’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kılıç’ın cenazesi, Onikişubat ilçesi Cüleli Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. İmran Kılıç’ın torunu 7 yaşındaki Yusuf İslamoğlu, tören sırasında tabutun başına gelerek dua etti. Protokol mensupları, törenin ardından Kılıç ailesine taziyelerini iletti.

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