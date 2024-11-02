Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lider Özgür Özel'e sert tepki: Siyasi cehalet ve saygısızlık

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lider Özgür Özel'e sert tepki: Siyasi cehalet ve saygısızlık

11:172/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, "Sayın Özel "diktatörlük"ve "darbecilik" eleştirisi yapmak istiyorsa, 1960’tan bu yana millet düşmanı her darbedeki kendi partisinin “siyasi sabıkası” ile hesaplaşmalıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel’in, sayın Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır.
Sayın Özel “
diktatörlük
” ve “
darbecilik
” eleştirisi yapmak istiyorsa, 1960’tan bu yana millet düşmanı her darbedeki kendi partisinin “
siyasi sabıkası
” ile hesaplaşmalıdır.

Sayın Özel kendisinin genel başkanlık kapasitesinin ve yeteneklerinin kendi partilileri tarafından sorgulandığı her dönemde, gündemi değiştirmek için sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmakta, yalan siyasetine ve iftira siyasetine başvurmaktadır.

Sayın Özel, sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize dönük yalan siyasetinden vazgeçmeli ve CHP içinde kendisinin genel başkanlık makamı için yeterliliğini sorgulayan çok sayıdaki yol arkadaşının talep ettiği cevaplara yoğunlaşmalıdır.

Sayın Özel, sayın Cumhurbaşkanımızın “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda yaptığı birlik ve beraberlik çağrısını da eleştirmiş. Sayın Özel’in yürüttüğü politikalarla CHP içinde bile birlik ve beraberlik sağlayamamışken, sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını anlamasını beklemiyoruz.

Biz Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru ilerliyoruz. Siyasi yürüyüşlerinde yol haritası olmayanları kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz."

#Ömer Çelik
#Özgür Özel
#Recep Tayyip Erdoğan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: 9. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriğinde ceza indirimi - denetimli serbestlik var mı?