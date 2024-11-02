AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lider Özgür Özel'e sert tepki: Siyasi cehalet ve saygısızlık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör operasyonu kapsamında, sabah saatlerinde evinden gözaltına alınmasıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Esenyurt Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken terör örgütü mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan neden rahatsız oluyorsun. Mevcut yönetime destek olacaksın. Siz rahatsız oluyorsunuz diye attığımız adımlardan geri durmayacağız" ifadelerini kullandı. .