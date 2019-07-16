AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi sabotaj

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Çelik, yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'lilerin Meclis'te yaptığı 15 Temmuz ve FETÖ açıklamalarına tepki gösterdi.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Maalesef dün yüce mecliste FETÖ’nün lanetlenmesi gereken bir günde CHP sözcüsü çıkmış sayın cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece talihsiz ve ahlak dışı bir konuşma yapmıştır.

RESMEN SİYESİ SABOTAJ

Çok uzun zamandır bir itibarsızlaştırma siyaseti gidenler görünüyor ki bir şaşırtma siyasetine başlamışlardır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'la ilgili söylediği sözler resmen siyasi sabotajdır. O gece sayın Cumhurbaşkanı'na özel tim gönderildi. Kendisini öldürmek için. Siz bu olayı görmezden geleceksiniz ve meşru hükümeti hedef alacaksınız. AB'nin darbe girişimi sonrası tarafları itidale davet ediyoruz denilerek darbecileri meşru hale getirmeye çalıştılar.

Dün 15 Temmuz'un yıldönümünde Kılıçdaroğlu diyor ki "Yürekli bir savcı yok mu?" diyor. 15 Temmuz'da darbecilerin yapamadığını yargı eliyle yapmaya çalışıyor.

BİRİLERİNİN ÖNÜNDEN TANKLAR NEDEN ÇEKİLDİ?

Kılıçdaroğlu diyor ki "15 Temmuz'un siyasi ayağı neden açıklanmıyor? Bu darbe girişiminin Başbakanı, Bakanları kimdi?" evet bizde bunu merak ediyoruz. Misal tüm siyasiler öldürülmek istenirken birilerinin önünden neden tanklar çekilip güvenli yere gidilmesi sağlandı? Birilerini tahakküm altında bırakmak istemiyorum ama neden böyle yapıldı?

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FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksın diyor. Siyasi ayak olarak kimler MİT TIR'larına destek verdi. Kimler bu terör organlarına karşı devlet tavır koyduğunda onların yayın organlarıyla işbirliği yaptı? Siyasi eleştiriyle siyasi karşıtlıkla siyasi sabotaj arasında fark vardır. Dün yapılan bir sabotajdır, ahlak dışıdır. Bunun arkasından gelecek şey örtülü olarak FETÖ'yü meşrulaştırmayı getirir. Akademisyenler bir söylem analiz yapsın. Bütün konuşmasına bakıldığında FETÖ'yü eleştirip, örgüte direnenler kaç defa itbarsızlaştırmıştır?

Kılıçdaroğlu diyor ki "15 Temmuz'un siyasi ayağı neden açıklanmıyor? Bu darbe girişiminin Başbakanı, Bakanları kimdi?" evet bizde bunu merak ediyoruz. Misal tüm siyasiler öldürülmek istenirken birilerinin önünden neden tanklar çekilip güvenli yere gidilmesi sağlandı? Birilerini tahakküm altında bırakmak istemiyorum ama neden böyle yapıldı?

Siyasi muhasebe yapılacaksa herkesin önce kendisinden başlaması gerekir. Her türlü sabotaja karşı kararlılıkla ilerleyen bir kadroyuz. Eleştirileri olabilir. Yanlış yapılan bir şey varsa düzeltilmesi için gayret edilecektir. Siyasi karşıtlıkla siyasi sabotaj arasında fark vardır.

Dün son derece yanlış bir günde son derece bir söylem ortaya koydular.

FETÖ borsasından bahsediyor bugün… Bir yerde FETÖ borsası varsa açık bir şekilde ortaya konuşsun hep birlikte üzerine gidelim.

Ama arkasında kurduğunuz cümlelerle FETÖ’yü örtbas etme borsası ortaya konuluyor.

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Dünyanın neresinde olursa olsun demokratik siyaset yapanların haklarını savunuyoruz.

AB biliyorsunuz bir takım yaptırımlar açıkladılar. Bu yaptırımların Türkiye’ye hiçbir etkisi olmayacaktır.

Ortaya koydukları tavrın adadaki bölünmüşlüğü artırmaktan başka bir sonucu olmayacaktır.

AB sözünü tutmayan bir kurum haline gelmiştir.

Fatih gemimiz Yavuz gemimiz görev yapmaya devam edecek.

AB’nin bu yaptırımları bize samimiyetsizliğin yeni bir göstergesi olarak görünmektedir.