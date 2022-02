AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Rusya'nın Ukrayna saldırısına ilişkin konuştu: Montrö ile ilgili hazırlıklar yerine getirildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Dün Cumhurbaşkanımızın sayın Putin'le kapsamlı bir görüşmesi oldu. Sayın Putin kendi bakış açısından olayın safahatını sayın Cumhurbaşkanımız ile paylaştı.

Bugün itibarıyla uluslararası hukuku tamamen ihlal eden ve çok ağır sonuçları olacak bir durum ortaya çıktı. Bunu tamamıyla reddediyoruz. Bu haksız ve hukuksuz bir eylemdir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz.

Bugün itibarıyla uluslararası hukuku tamamen ihlal eden ve çok ağır sonuçları olacak bir durum ortaya çıktı. Bunu tamamıyla reddediyoruz. Bu haksız ve hukuksuz bir eylemdir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz.' dedi. Karadeniz'in güvenliğinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini ifade eden Çelik, 'Montrö Sözleşmesi'nin bu tip durumda Türkiye'nin kararları açısından ne anlama geldiği konusunda bütün senaryolar çalışılmıştır, hazırlıklar yerine getirilmiştir.' ifadelerini kullandı.

"KIRIM TATARI KARDEŞLERİMİZLE YAKIN TEMAS İÇİNDEYİZ"

Bu dosya içerisinde Türkiye'yi yakından ilgilendiren durumlar var. Kırım Tatarı kardeşlerimizin durumları, onların içindeki bulundukları hal ile yakından ilgiliyiz. Ukrayna Parlamentosu'ndaki Kırım Tatarı milletvekilleriyle yakından temas içindeyiz.

"DİPLOMATİK MİSYONUMUZ GÖREVİNİN BAŞINDA"

Ukrayna'daki vatandaşlarımızla yakın temas içindeyiz. Oradaki diplomatik misyonlarımız görevlerine devam ediyorlar. Bu gün maalesef bir vatandaşımızın yanlış yaklaşımı video olarak yayıldı. Diplomatik misyonumuz görevlerinin başındadır. Oradaki devlet görevlilerimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir.

OYNAT 00:21 Halk TV'nin canlı yayına bağladığı Ukrayna'daki Türk öğrenci: Türk konsolosluk ülkeyi terk etmiş Halk TV'nin canlı yayına bağladığı, Ukrayna'da yaşayan Naz Nazenin isimli Türk öğrenci, Türk konsolosluğunun Ukrayna'yı terk ettiğini söyledi.



Türk öğrencinin yalan söylediği kısa süre içinde ortaya çıkarken, Nazenin isimli vatandaş attığı tweetle 'konsolosluk ve konsolosluk çalışanlarının özveriyle çalıştıklarını ve yanlış anlamaya sebep olduğunu yazdı. BiP'te paylaş

Oradan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızla ilgili şu anda bir şey yapılamıyor. Güvenlik açısından hava, kara, deniz yolları bakımından garanti verilemiyor. Bu ikmal yollarından herhangi bir tanesinde güvenlik sağlandığı takdirde ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli organizasyon yapılacaktır.

"AB KINAMA TEŞKİLATINA BÜRÜNDÜ"

AB açısından bu konuyu ele almak gerekiyor. AB'nin kınama teşkilatına büründüğünü, sürekli kınama üreten bir yaklaşımdan başka bir şey üretemediği görüldü. Türkiye'nin AB üyeliğinin Avrupa'ya neler katacağı konusunda pek çok değerlendirmelerde bulunduk. Bir kere daha AB'nin siyasi vizyon yoksun olduğu net bir şekilde görülmüş durumda.

"MONTRÖ İLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR YERİNE GETİRİLDİ"

Karadeniz'in güvenliği kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor. Montrö Sözleşmesi'nin bu tip durumda Türkiye'nin kararları açısından ne anlama geldiği konusunda bütün senaryolar çalışılmıştır. Önümüze gelecek çeşitli durumlarla ilgili hazırlıklar yerine getirildi, projeksiyonlar yapıldı. Hukuki açıdan çalışmalar yapılmıştır. Süreci takip etmeye devam edeceğiz.

Bu gerginliğin daha fazla ileri gitmemesini tabii ki arzu ediyoruz. Siyasi birliğine tehdit olduğu için Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunacağımızı tekrarlıyoruz. Rusya'ya uluslararası hukukun ağır ihlali anlamına gelen bu eylemden vazgeçmesi gerektiğini söylüyoruz. Siyasi, diplomatik, etkilerin güçlü bir şekilde değerlendirilmiştir. Sabah Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde, çeşitli senaryolara karşı hazırlıkların yapıldığını ifade etmek isterim. Bugün MKYK'da Rusya ve Ukrayna ile ilgili gelişmeler kapsamlı olarak ele alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koruma Müdürü Hayrettin Eren'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN NÖBETİ 906. GÜNÜNDE

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 906. gününe girdi. Her bir hikaye, her bir evladın nasıl dağa kaçırıldığı nasıl teslim olduğu terörün çirkin yüzünü gösteren, tamamen temsil ettiğini ifade ettiği istismar ettiği insanlara karşı ne kadar acımasız yüzü olduğunu her seferinde ortaya koyuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AFRİKA ZİYARETLERİ

Cumhurbaşkanımız Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Senegal'e ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye uzun zamandır Afrika açılımı gerçekleştirmiştir. Oralarda Türk şirketlerinin oynadığı roller, hem insani açıdan hem bölgenin ekonomisine katkı sağlamak açısından son derece kıymetli.

Bu bölgelerde ortaya koyulan Türk firmalarının gerçekleştirdiği eserlerin sömürü odaklı yaklaşanlara nasıl bir ders verdiği ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanımız ne zaman Afrika'ya çıksan, Afrika'yı sömüren bazı ülkeler 'Türkiye Afrika'da gövde gösterisi yapıyor' gibisinden kara propaganda anlamına girecek faaliyete giriyor. Türkiye'nin Afrika'daki varlığı hiçbir ülkenin aleyhine değildir. Kimsenin kendi varlığını esas kabul edip, Türkiye'nin ikinci bir varlık gibi arayış içine girmemesi lazımdır.

Türkiye'nin Afrika'da kardeşlik, insani temel üzerine kurulu, ekonomik, siyasi ortaklık, insani yardım temelinde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın beraberinde getirdiği aşılar insani yaklaşımlardır. İnsani sonuçları olan birtakım faaliyetlere de imza atılıyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET

En son nöroloji uzmanı doktor arkadaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Hukuki süreçleri yakından takip ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızın yanlarında olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

İsrail'le normalleşme süreci kendi ritmi içinde ilerliyor. İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti hazırlıklar yapılıyor. Çeşitli diplomatik ilişkilere dönük çeşitli dosyalar kapsamlı şekilde ele alınacak. Türkiye'nin Filistin konusundaki duruşu, yasa dışı yerleşimlere karşı duruşu aynı hassasiyetle devam etmektedir. Şimdiye kadar söylediğimiz Filistin meselesinde iki devletli çözüm başta olmak üzere hassasiyetlerimizi aynen koruduğumuzu ifade etmek isterim.

ENERJİ FİYATLARI

Enerji konularıyla ilgili vatandaşlarımızdan gelen çeşitli talepleri kapsamlı şekilde ele alıyoruz. Aynı zamanda Meclis çalışmaları ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dış temasları geniş ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi yer alıyor gündemimizde.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

(Rusya'ya yaptırım olacak mı?) O konuda bir değerlendirme söz konusu değil. Olay halen sıcak ve devam ediyor. Rusya ile yoğun ilişkilerimiz var. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü siyasi birliğini yoğun şekilde savunuyoruz. Bu çatışma nasıl durdurulabilir? Bundan sonra daha derin acılar olmaması için neler yapılabilir? Türkiye'ye olası etkilerin ele alındığı çerçeve bir üçüncü durumdur. Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunan uluslararası toplumun yaklaşımlarına desteği verecektir. Bu çatışmaların nerede duracağı, nereye kadar ilerleyeceği yakın bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Birincisi bu çatışmaların daha fazla büyümemesi, ortaya çıkan çatışmaların etkilerin Türkiye'ye dönük olarak minimize edilmesi, olası senaryoların değerlendirilmesi.

(Montrö Sözleşmesi) Montrö Sözleşmesi açısından Türkiye tabii bu durumda önüne gelebilecek bütün senaryoları değerlendiren çalışmalar Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından kapsamlı şekilde yapıldı. Savaşan devletlerin gemilerin geçişine izin verilmemesi noktasında Montrö Sözleşmesi'nde maddeler var. Burada şu esastır, Cumhurbaşkanımızın baştan beri söylediği burada tansiyonun olmaması ve barışın korunması çerçevesinde. Montrö Sözleşmesi'nin objektif hükümlerini Türkiye net bir şekilde uygulayacaktır. Türkiye'nin takdirine bağlı konularda, Türkiye savaşı derinleştiren, çatışmayı genişleten bu gerginliği daha da yükselten konularda takdir hakkını barıştan yana kullanacaktır. Bahsettiğiniz başvuru söz konusu olduğunda başvurunun kendine has niteliği var. Başvurulan geminin bağlı olduğu limana ait çeşitli değerlendirmeler var. Her bir başvuru kendi özgünlüğü içerisinde ele alınacaktır.

(Kılıçdaroğlu'nun 'demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' sözü) Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer, Adana, İstanbul, Ankara, Yozgat, Kars'tan, Ardahan'dan, İzmir'den geçer. Bu ifadenin sembolik anlamları oluyor. Bunların indirgemeci şekilde kullanılmasının çeşitli istismarlara yol açan, bir tür karşılığı olmayan siyasi rüşvet haline geldiğini geçmişte gördük. Yüce meclisin yetkilerinin azaltıldığından bahsedenlerin, sayın Kılıçdaroğlu çok bahsediyor, demokrasi konusunda atfı yüce meclise yapması gerekirken bu şekilde yapıyor. Ankara, Yozgat, Rize, Trabzon, Adana, Mersin, saydığım sayamadığım her ilin kuvveti çok önemlidir. Bir parçayı alıp da onunla demokrasiyi özdeşleştirmenin siyasi söylem arkeolojisi açısından istismara açık olduğunu gördük. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurması gereken doğru cümle meclise atıf yapmasıdır. Bazen meclise haksızlık yaparak, meclisin işlevsiz hale geldiğini söyleyerek pek çok cümle kurdu.

Bahsettiğiniz HDP ile ifadeler gördüğüm kadarıyla ittifakın içerisinde birden çok navigasyon var. O masanın görünmeyen aktörü olarak navigasyon, bir kısmı yan odada, bir kısmı hiç ortada gözükmesinler ama destek versinler diye navigasyon kullanıyor. Burada siyasi bir konumlandırma problemi var. Dünyanın bütün demokrasilerinde demokrat olmanın, hukuk devletinden yana olmanın tartışılmaz ilkesi teröre karşı net bir tavrınız olmasıdır. Terör örgütüyle duygusal ilişkiden bahsedilmesi, herhangi bir şekilde siyasi parti konumlandırılırken o partinin kendisi terör örgütü olan bir yapıya; yani PKK'ya terör örgütü değildir diyorsa, bu durumda meşru olan siyasi katılma haklarını demokrasiyi güçlendirmek, hukuk devletini desteklemek için değil zedeleyecek şekilde teröre destek vermeleriyle açıkça beyan etmiş oluyorlar.

PKK bir terör örgütüdür. İnsanlık dışı cinayet şebekesidir. İçinde bulunanların hepsi teröristtir. Siyasal katılma hakları açısından 'haklarımız engelleniyor' deniyordu. Herhangi bir şekilde siyasetin önü açılırsa terörle ilişkiler kopar, meşru siyasete siyasi güç akar, herhangi bir şekilde meşruiyet meselesinde sıkıntı çıkmaz deniyordu. Netice itibarıyla bu desteğin demokrasi ve hukuk devletine verilmek yerine terör örgütüne destek vermek şeklinde konumlandırıldığı görüldü. Burada net olan şu; herhangi bir ittifak veya yapının önüne geldiği zaman söyleyeceği konulardan biri budur; terör örgütünü terör örgütü olarak tanımıyorsa kendisini meşruiyet alanının dışına atıyor demektir. Bir cinayet şebekesi olan bu teröristlere karşı duruş ortaya koymuyorsa, daha önce anlattık, AİHM'in Batasuna kararı gerekçelerine. Kendisine saygısı olan hukuk devletini, demokrasiyi, siyasi partiyi terör söz konusu olduğunda muğlak bir yaklaşım içerisine girmez.

Burada HDP'nin kendisine atfetmediği bir şeyi CHP'nin gayret ve şevkle atfetmesi enteresandır. HDP, PKK'nın terör örgütü olmadığını söylüyor. CHP'nin tutup da 'HDP şöyle demek istiyor' gibisinden bir faaliyetin içine girmesi trajik oluyor. Cumhurbaşkanımızın dış poitika açılımıyla ilgili, BAE'ye yaptığı ziyaret itibarıyla ağır ifadelerini gördük. Bunu söyleyen kişilerin devlet adamı nosyonundan yoksun olduğunu gösterir. Ne zaman Türkiye'nin bir başkasıyla itilafı olsa Türkiye karşısındaki devleti tutanlar, Türkiye açılım yaptığı zaman bundan rahatsız oluyor.

En çok şaşırdığım şey şu; nerede Türkiye'nin izole edildiğini, nerede açılımları yanlış buluyorlar bir ölçü falan koyabilmiş değiller. Bir sürü büyükelçiyi milletvekili yapıyorlar. Bu akılları onlar mı veriyor? CHP adına konuşan genel başkan yardımcısı konusundaki kişi, Türkiye'nin mavi vatan söylemini kullanmasını radikalizm ve maksimalizm olduğunu, dünyanın bunu kabul etmeyeceğini söyledi. Mavi vatan konusunda maksimalist davranmamak için neyi öneriyor CHP genel başkanı? Yunanistan'ın tezlerini kabul etmiş oluyor.

Türkiye Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını kurtarma mücadelesine destek verdiği zaman CHP'nin açıklamalarında 'Türkiye Karabağ cihatçı gönderiyor' demişti. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu ifade yanlıştır, genel başkan yardımcımızın bu ifadesini reddediyorum diye bir açıklaması oldu mu? Olmadı. PYD meselesinde 'onlar bize niye saldırsın ki' dediler. İşte görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını tehdit eden DEAŞ'la birlikte YPG-PKK unsurlarıdır.

Toplu mezarların arkasındaki isim olan Hafter sekülar, Türkiye'nin desteklediği kişi gayrimeşru dendi. Hafter toplu mezarların arkasındaki kişi. Bu dosyayı açtığınızda CHP açısından karanlık bir dosya. Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında kim varsa onu destekleyen ve sistematik bir şekilde gerçekleşen yaklaşım nasıl oluyor? Türkiye haklı olarak birtakım devletlerle karşı karşıya gelince 'Türkiye izole oluyor' deniyor. Sorunu azalttığımızda da bunu tutarsızlık olarak görüyorlar. Bunlar dış politikayı CHP kurultayları zannediyor. CHP kurultaylarındaki çeşitli stillerin dış politika olabileceğini zannediyorlar. Böyle bir şey yok.

Bu sorun alanların azaltılması, işbirliği alanların çoğaltılması şeklinde bir yaklaşım ortaya konulmaya çalışıyor. Lütfen bütün vatandaşlarımızın sağlığı açısından maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkat edelim. Bütün vatandaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz.