AK Parti’den Tugay’a sert tepki: İzmir’in borç batağının sorumlusu sizsiniz

"Kırtasiye dosyasını bile tamamlayamayanların milyonluk projeler için 'neden kredi çıkmıyor' diye yaygara koparması gerçekten ibretliktir. Neye el attılarsa eline yüzüne bulaştıran bir iradenin büyük yatırım kredilerini yönetemeyeceği zaten ortadadır. Kasası boşalmış, borcunu çeviremeyen bu belediyelerin Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan defalarca vade uzatımı ve kolaylık alıp, sonra da bunu 'engel' diye sunması ayrı bir tutarsızlıktır. Hükümet ekstra her türlü kolaylığı sağlıyor, ödeme planlarını uzatıyor, sonra çıkıp buna 'engelliyorlar' demek olsa olsa zavallılıktır."