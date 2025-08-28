AK Partili Arvas'tan sokak röportajları için dikkat çeken çağrı: Bir an evvel son verilmeli

Arvas provokatif sokak röportajlarının basın veya ifade özgürlüğü kapsamına girmediğini belirtti.
AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Ömer Arvas, toplumu birbirine düşürmeye yönelik organize operasyonlar olduğunu belirttiği sokak röportajları ile ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Arvas, "Hangi görüş ve ideolojiye yakın olursa olsun, toplumsal meseleler için eline mikrofon alanların şehirlerin meydanlarında birkaç etkileşim uğruna toplumu birbirine düşürme çabasına son verilmelidir" dedi.
AK Parti
Kültür Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı
Ömer Arvas
, sosyal medya paylaşımında son dönemde yaygınlaşan sokak röportajları hakkında önmeli uyarılarda bulundu.
Sokak röportajları için
"Toplumu birbirine düşürmeye yönelik organize operasyonlar"
ifadelerini kullanan Arvas,
"İfade özgürlüğü kılıfıyla meşrulaştırılamayacak bir tehlike haline gelmiştir"
dedi.
"İdari ve yasal önlemler alınmalı"
"İdari ve yasal önlemler alınmalı"
Avrupa'da bu durumun yok denecek kadar az olduğunu belirten Arvas, şu ifadelere yer verdi;
"Sokak röportajları adı altında yürütülen, toplumu birbirine düşürmeye yönelik organize operasyonlara çok net bir şekilde idari ve yasal önlemler alınmalıdır. Hangi görüş ve ideolojiye yakın olursa olsun, toplumsal meseleler için eline mikrofon alanların şehirlerin meydanlarında birkaç etkileşim uğruna toplumu birbirine düşürme çabasına son verilmelidir.
Konu, ifade özgürlüğü kılıfıyla meşrulaştırılamayacak bir tehlike haline gelmiştir. Avrupa örneklerine bakıldığında, dijital mecralar için yapılan röportajların daha çok eğlence içerikli olduğu görülmektedir. Avrupa’da benzer örnekler yok denecek kadar az iken bizdeki durum ise toplum mühendisliğine dönüşmüş durumdadır.
İnsanları zaman zaman dijital mecralarda hedef gösteren, zaman zaman ise sokak ortasında kavgaya tutuşturan bu operasyonel faaliyetler bir an evvel sonlandırılmalıdır.
Tekrar ifade etmek gerekirse, bu konu basın veya ifade özgürlüğü kapsamına girmemektedir. Toplumun huzuru için bu provokatif eylemlere karşı caydırıcı ve kararlı adımlar atılmalıdır."
#Ömer Arvas
#AK Parti
#sokak röportajları