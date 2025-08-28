Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Partili Arvas'tan sokak röportajları için dikkat çeken çağrı: Bir an evvel son verilmeli

AK Partili Arvas'tan sokak röportajları için dikkat çeken çağrı: Bir an evvel son verilmeli

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:5428/08/2025, Perşembe
G: 28/08/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arvas provokatif sokak röportajlarının basın veya ifade özgürlüğü kapsamına girmediğini belirtti.
Arvas provokatif sokak röportajlarının basın veya ifade özgürlüğü kapsamına girmediğini belirtti.

AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Ömer Arvas, toplumu birbirine düşürmeye yönelik organize operasyonlar olduğunu belirttiği sokak röportajları ile ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Arvas, "Hangi görüş ve ideolojiye yakın olursa olsun, toplumsal meseleler için eline mikrofon alanların şehirlerin meydanlarında birkaç etkileşim uğruna toplumu birbirine düşürme çabasına son verilmelidir" dedi.

AK Parti
Kültür Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı
Ömer Arvas
, sosyal medya paylaşımında son dönemde yaygınlaşan sokak röportajları hakkında önmeli uyarılarda bulundu.

Sokak röportajları için
"Toplumu birbirine düşürmeye yönelik organize operasyonlar"
ifadelerini kullanan Arvas,
"İfade özgürlüğü kılıfıyla meşrulaştırılamayacak bir tehlike haline gelmiştir"
dedi.

"İdari ve yasal önlemler alınmalı"


Avrupa'da bu durumun yok denecek kadar az olduğunu belirten Arvas, şu ifadelere yer verdi;


"Sokak röportajları adı altında yürütülen, toplumu birbirine düşürmeye yönelik organize operasyonlara çok net bir şekilde idari ve yasal önlemler alınmalıdır. Hangi görüş ve ideolojiye yakın olursa olsun, toplumsal meseleler için eline mikrofon alanların şehirlerin meydanlarında birkaç etkileşim uğruna toplumu birbirine düşürme çabasına son verilmelidir.

Konu, ifade özgürlüğü kılıfıyla meşrulaştırılamayacak bir tehlike haline gelmiştir. Avrupa örneklerine bakıldığında, dijital mecralar için yapılan röportajların daha çok eğlence içerikli olduğu görülmektedir. Avrupa’da benzer örnekler yok denecek kadar az iken bizdeki durum ise toplum mühendisliğine dönüşmüş durumdadır.
İnsanları zaman zaman dijital mecralarda hedef gösteren, zaman zaman ise sokak ortasında kavgaya tutuşturan bu operasyonel faaliyetler bir an evvel sonlandırılmalıdır.
Tekrar ifade etmek gerekirse, bu konu basın veya ifade özgürlüğü kapsamına girmemektedir. Toplumun huzuru için bu provokatif eylemlere karşı caydırıcı ve kararlı adımlar atılmalıdır."




#Ömer Arvas
#AK Parti
#sokak röportajları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nüfusu en kalabalık ilçelerin listesi güncellendi! 82. 83. 84. kodlu plakaları hazır