AK Partili Arvas'tan sokak röportajları için dikkat çeken çağrı: Bir an evvel son verilmeli

"Sokak röportajları adı altında yürütülen, toplumu birbirine düşürmeye yönelik organize operasyonlara çok net bir şekilde idari ve yasal önlemler alınmalıdır. Hangi görüş ve ideolojiye yakın olursa olsun, toplumsal meseleler için eline mikrofon alanların şehirlerin meydanlarında birkaç etkileşim uğruna toplumu birbirine düşürme çabasına son verilmelidir.