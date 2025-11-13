AK Partili Canbey'den CHP'nin meydan hamlesine sert tepki: Zağnos Paşa'nın ismini silme girişimi hadsizliktir

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li üyelerin Zağnos Paşa Cami Meydanı'nın adını 'İsmet İnönü Meydanı' olarak değiştirme girişimine sert tepki gösterdi.

"Bu ismi silmeye kalkmak tarihi bilmemektir"

Canbey, bu önerinin şehrin tarihine ve hafızasına yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu belirterek, "Zağnos Paşa yalnızca Balıkesir'in değil, Osmanlı'nın da derin izler bırakmış bir komutanıdır. Bu ismi silmeye kalkmak tarihi bilmemektir, Balıkesir'e yapılacak en büyük saygısızlıklardan biridir." dedi.

"Şehir hafızasını tahrip etmeye dönük bilinçli bir adım"

Canbey, söz konusu girişimin 'şehir hafızasını tahrip etmeye dönük bilinçli bir adım' olduğunu vurguladı.

AK Parti olarak Balıkesir'in tarihine ve kültürel değerlerine yönelik her türlü müdahalenin karşısında olduklarını belirten Canbey, "Zağnos Paşa'nın adının değiştirilmesine yönelik bu talihsiz önergenin reddi için sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Zağnos Paşa, Balıkesir'in kırmızı çizgisidir"

CHP'li meclis üyelerine, "Balıkesir'in tarihiyle uğraşmayı bırakın, bu şehir için hizmet üretin." çağrısında bulunan Canbey, "Hemşehrilerimizin hassasiyeti bizim için esastır. Zağnos Paşa, Balıkesir'in kırmızı çizgisidir." sözleriyle tepkisini dile getirdi.





