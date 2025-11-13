Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Partili Canbey'den CHP'nin meydan hamlesine sert tepki: Zağnos Paşa'nın ismini silme girişimi hadsizliktir

AK Partili Canbey'den CHP'nin meydan hamlesine sert tepki: Zağnos Paşa'nın ismini silme girişimi hadsizliktir

21:1513/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Canbey, meydan isminin değiştirilmesine sert tepki gösterdi.
Canbey, meydan isminin değiştirilmesine sert tepki gösterdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, CHP'li üyelerin Zağnos Paşa Cami Meydanı'nın adını 'İsmet İnönü Meydanı' olarak değiştirme teklifine sert tepki gösterdi. Canbey, bu girişimin Balıkesir'in tarihine ve hafızasına yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu belirterek, "Zağnos Paşa bu şehrin kırmızı çizgisidir." dedi. Canbey, AK Parti'nin önergenin reddi için mücadele edeceğini vurguladı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li üyelerin Zağnos Paşa Cami Meydanı'nın adını 'İsmet İnönü Meydanı' olarak değiştirme girişimine sert tepki gösterdi.

"Bu ismi silmeye kalkmak tarihi bilmemektir"

Canbey, bu önerinin şehrin tarihine ve hafızasına yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu belirterek, "Zağnos Paşa yalnızca Balıkesir'in değil, Osmanlı'nın da derin izler bırakmış bir komutanıdır. Bu ismi silmeye kalkmak tarihi bilmemektir, Balıkesir'e yapılacak en büyük saygısızlıklardan biridir." dedi.

"Şehir hafızasını tahrip etmeye dönük bilinçli bir adım"

Canbey, söz konusu girişimin 'şehir hafızasını tahrip etmeye dönük bilinçli bir adım' olduğunu vurguladı.

AK Parti olarak Balıkesir'in tarihine ve kültürel değerlerine yönelik her türlü müdahalenin karşısında olduklarını belirten Canbey, "Zağnos Paşa'nın adının değiştirilmesine yönelik bu talihsiz önergenin reddi için sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Zağnos Paşa, Balıkesir'in kırmızı çizgisidir"

CHP'li meclis üyelerine, "Balıkesir'in tarihiyle uğraşmayı bırakın, bu şehir için hizmet üretin." çağrısında bulunan Canbey, "Hemşehrilerimizin hassasiyeti bizim için esastır. Zağnos Paşa, Balıkesir'in kırmızı çizgisidir." sözleriyle tepkisini dile getirdi.




#Mustafa Canbey
#Balıkesir
#AK Parti
#Zağnos Paşa Meydanı
#'İsmet İnönü Meydanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ e-Devlet başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut başvurusunda hangi belgeler ve şartlar gerekiyor? 500 Bin Sosyal Konut Projesi takvimi