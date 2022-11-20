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POLİTİKA

AK Parti'li Dağ'dan HDP'ye sert tepki: Terör örgütü yaptıklarının bedelini ödeyecek

Pençe-Kılıç Harekâtına ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'ye tepki gösterdi. Dağ, "TSK, PKK’yı vurdu ve ilk tepki yine HDP’den geldi. HDP, “Operasyonlar Tehlikeli” demiş. Asıl tehlike, terörü ve teröristleri destekleyen zihniyetinizdir. Siz isteyince değil TSK uygun gördüğünde operasyonlar biter. Terör örgütü yaptıklarının bedelini ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Dağdan HDPye sert tepki: Terör örgütü yaptıklarının bedelini ödeyecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı ile ilgili HDP'den skandal bir açıklama geldi. Partinin genel merkezinden yapılan ihanet dolu açıklamada harekatın durdurulması gerektiği savunularak, öldürülen teröristler için rahmet dilendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'nin bu açıklamalarına Twitter'dan paylaştığı şu mesajla tepki gösterdi:

"TSK, PKK’yı vurdu ve ilk tepki yine HDP’den geldi. HDP, “Operasyonlar Tehlikeli” demiş. Asıl tehlike, terörü ve teröristleri destekleyen zihniyetinizdir. Siz isteyince değil TSK uygun gördüğünde operasyonlar biter. Terör örgütü yaptıklarının bedelini ödeyecektir."

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