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POLİTİKA

HDP'den skandal 'Pençe Kılıç' açıklaması: Teröristlere rahmet dileyip Türkiye'ye karşı çağrı yaptılar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı ile ilgili HDP'den skandal bir açıklama geldi. Partinin genel merkezinden yapılan ihanet dolu açıklamada harekatın durdurulması gerektiği savunularak, öldürülen teröristler için rahmet dilendi.

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HDPden skandal Pençe Kılıç açıklaması: Teröristlere rahmet dileyip Türkiyeye karşı çağrı yaptılar
HDP Genel Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleriyle sinyalini verdiği Pençe Kılıç Hava Harekatı ile Suriye ve Irak'ın kuzeyine yuvalanan terör inlerini teröristlerin başına yıktı.

HDP'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

Altılı masanın gizli ortağı olduğu değerlendirmeleri yapılan terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'den ise terör örgütüne yönelik düzenlenen harekat ile ilgili ihanet dolu bir açıklama geldi. Skandal ifadelere yer verilen açıklamada YPG'li teröristlerin DEAŞ ile mücadele ettiği bahane gösterilerek operasyonların durdurulması istendi. HDP Genel Merkezi'nin açıklamasında öldürülen teröristlere rahmet dilendiği de görüldü.

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HDP'nin "TSK’nın hava saldırıları bir an önce son bulmalıdır" başlıklı açıklamasında, harekatın "meşruiyetten yoksun" olduğu şeklinde asılsız iddialar öne sürüldü.

ÖLEN TERÖRİSTLERE RAHMET DİLEDİLER

Söz konusu açıklamada, "Kobani, Tel Rıfat ve Şengal’e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı hava saldırılarını son derece yanlış ve tehlikeli buluyor, saldırılarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi. Ayrıca uluslararası çevrelere, "Saldırıları kınayın, sesinizi yükseltin" şeklinde çağrılar yapıldı.

Daha önce HDP’nin Avrupa Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, "tüm saldırıların durdurulması" istenmişti.

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MSB: HAREKAT MEŞRU MÜDAFAA HAKLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA İCRA EDİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, meşru müdafaa hakkı vurgusu yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir." denildi.

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