AK Partili Güler: Suç işleyen ve işlemeyen ayrımı dikkate alınmalı

14:1417/10/2025, Cuma
Abdullah Güler
Terörsüz Türkiye sürecinde 'eve dönüş' kapsamında suç işlemeyenlerin topluma kazandırılması konusunda suç işleyen ve işlemeyen ayrımının önemli olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yapılabilecekleri komisyonun değerlendirdiğini söyledi.

TBMM yeni döneme hızlı girdi.

Bütçe maratonuna az süre kala 11. yargı paketi ve daha birçok konu gündemde.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de kamuoyunda beklentiler yükseliyor.

Bu süreçte partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Suça karışmamış, silahlı eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesine kavuşmalı. Siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalı." ifadeleriyle 'eve dönüş' konusunu gündeme getirmişti.

"Suça karışan ve karışmayan ayrımı dikkate alınmalı"

Bu kapsamda TBMM'de "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya da değindi.

"Komisyonda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Orada ceza hukukçusu hocalarımızın da önerileri oldu. Bu konularda çalışma yapan akademisyenlerimizin de önerileri oldu.
Ve geçmiş uygulamalara baktığımızda, özellikle Avrupa'da İRA ve ETA örneği, bu tür terörün tamamen feshi, silahların bırakılması noktasında suç işleyen ve işlemeyen ayrımı elbette bu konularda her zaman dikkate alınması gereken bir husustur.
Terör örgütü bünyesinde bulunmuş, suça karışmamış olanların, bu topluma yeniden kazandırılması noktasında neler yapılabileceğini de hem komisyon raporlarımızdan hem de hocalarımızdan bilgileri almak suretiyle devam ettiriyoruz.”



