Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray-Ortaköy-6. Bölge Hududu Yolu’nun kritik etaplarından Ortaköy Çevre Yolu’nun tamamlandığını ve yarın hizmete açılacağını duyurdu. Toplam 46,3 kilometrelik güzergâhın devreye girmesiyle ulaşım süresi 17 dakikadan 10 dakikaya inerken, zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 141 milyon lira tasarruf sağlanacak.
Uraloğlu, Aksaray'ın İç Anadolu Bölgesi'nde doğu-batı ve kuzey-güney yönlü ana koridorların kesişiminde yer aldığına değinerek, bölgenin ticari ve lojistik potansiyelinin her geçen gün arttığını vurguladı.
Ankara, Konya, Kırşehir ve Nevşehir gibi önemli merkezlerle bağlantıyı sağlayan güzergahların güçlendirilmesinin, bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Uraloğlu, Ortaköy Çevre Yolu'nun da bu kapsamda stratejik bir yatırım olduğunun altını çizdi.
"Transit trafiği şehir dışına alıyoruz"
Bu yatırımla, Ortaköy ilçe merkezine giren ağır taşıt trafiğini şehir dışına aldıklarını aktaran Uraloğlu, böylece hem şehir içi trafiğin rahatlatıldığını hem de bölgedeki tarım, hayvancılık ve sanayi taşımacılığının kesintisiz akışını sağladıklarını belirtti.
17 dakikadan 10 dakikaya düşecek
Uraloğlu, Ortaköy geçişini de kapsayan 18,2 kilometrelik kesimde ulaşım süresinin, 17 dakikadan 10 dakikaya düşürüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: