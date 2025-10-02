Yeni Şafak
Aksaray'da 2 askerin şehit olduğu kazada ölen sivil sayısı 2'ye çıktı

15:152/10/2025, Perşembe
DHA
Hastanede tedavileri süren yaralılardan Sezai Karabulut da doktorların tüm müdahalesine rağmen, bugün yaşamını yitirdi.
Aksaray’da otoyolda 2 askerin şehit olduğu, 1 sivilin hayatını kaybettiği kazada, yaralı 3 kişiden Sezai Karabulut da kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavileri sürüyor.

Kaza, 30 Eylül'de saat 07.00 sıralarında, Ankara-Niğde otoyolunun Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Barış Uğur'un kullandığı 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontroller yapan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 68 JAA 150 plakalı Mobil Otoyol Jandarma Karakolu minibüsüne çarptı. 2 araç, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kazada, Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit oldu, minibüsteki Hışır Cihan hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Barış Uğur ile Sezai Karabulut ve Selahattin Kesin yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Sezai Karabulut da doktorların tüm müdahalesine rağmen, bugün yaşamını yitirdi. Karabulut'un cenazesinin, otopsinin ardından memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gönderileceği öğrenildi. Minibüsün sürücüsü Barış Uğur ile Selahattin Kesin'in tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

#Aksaray
#Kaza
#Niğde
#Sezai Karabulut
