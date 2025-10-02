Aksaray'da 2 askerin şehit olduğu kazada ölen sivil sayısı 2'ye çıktı

Kazada, Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit oldu, minibüsteki Hışır Cihan hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Barış Uğur ile Sezai Karabulut ve Selahattin Kesin yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.