Alkollü sürücünün kullandığı otomobil mezarlığa girdi

11:361/11/2025, Cumartesi
DHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkıp mezarlığa giren otomobilin sürücüsü İrfan T.'nin, 0.67 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Silahtarağa Mahallesi'ndeki Çorlu Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; İrfan T., kullandığı 59 AFY 888 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybedip, tel örgüleri aşarak mezarlığa girdi. Otomobilin çaptığı bazı mezar taşları da zarar gördü. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif atlatan sürücü İrfan T.'nin yapılan kontrolünde 0.67 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil mezarlıktan çekiciyle çıkarıldı. Sürücü İrfan T., ifadesi için emniyete götürüldü.






